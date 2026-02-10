L'entreprise détaille ensuite son arsenal d'outils : limites quotidiennes personnalisables, heures de sommeil avec méditation guidée, pauses suggérées et tableau de bord intégré. TikTok met en avant son système de badges qui récompense les comportements vertueux. Cette approche s'appuie sur les travaux du Digital Wellness Lab, lesquels démontrent que les méthodes trop restrictives peuvent être "punitives et contre-productives". Des recherches récentes citées par l'entreprise confirment que la plupart des participants ayant connaissance et utilisant les fonctionnalités de temps d'écran s'en servent principalement pour surveiller et réguler leur usage global du smartphone.

Pour les adolescents, les comptes des 13-17 ans disposent d'une limite automatique de 60 minutes par jour. Après 22h, le fil "Pour toi" est interrompu par une méditation en plein écran. Les notifications push sont coupées dès 21h pour les 13-15 ans et à partir de 22h pour les 16-17 ans. L'outil Family Pairing permet aux parents de définir des limites que l'adolescent ne peut contourner en changeant de compte ou en se déconnectant.