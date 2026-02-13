Deux acteurs français du cloud et de la signature électronique annoncent la mutualisation de leurs technologies. Leur objectif : proposer aux entreprises une plateforme unique centralisant la gestion de documents sensibles, le partage sécurisé et la signature dans un environnement certifié.
Dans les directions informatiques, le même schéma se répète régulièrement. Un contrat démarre dans un outil de stockage, passe par une application de partage, atterrit dans une solution de signature, puis finit archivé on ne sait trop où. Entre chaque étape, les risques s’accumulent, avec des fichiers égarés, des versions dupliquées et une conformité difficile à établir. NetExplorer et Yousign veulent mettre fin à ce gymkhana numérique. Les deux éditeurs dévoilent une plateforme commune qui prend en charge l'intégralité du parcours documentaire, de la création à l'archivage.
Une plateforme unifiée pour maîtriser le cycle de vie documentaire
Le constat s'impose dans de nombreuses entreprises. Pour gérer le cycle de vie d'un document, les équipes jonglent entre de multiples applications qui communiquent mal entre elles. Chaque passage d’un outil à l’autre fragilise alors le processus. En effet, les doublons se multiplient, la traçabilité s'évapore, et les DSI se retrouvent à naviguer dans un brouillard réglementaire où chaque nouveau texte complique encore l'équation.
La réponse apportée par NetExplorer et Yousign repose sur la centralisation. Leur plateforme permet de stocker, partager, valider et signer des fichiers au sein d’un environnement sécurisé et certifié. Les standards eIDAS, ISO 27001 et HDS y sont intégrés nativement, ce qui évite de traiter la conformité comme une couche supplémentaire ajoutée a posteriori.
- Personnalisation des rôles, des permissions et du workflow des collaborateurs.
- Conformité juridique garantie.
- Forfait API pour plus de flexibilité.
Une intégration pensée pour les environnements existants
Dans le communiqué d'annonce, Bertrand Servary, qui dirige NetExplorer, souligne la prudence des DSI face aux projets de transformation lourds : « Pour un DSI, l'enjeu est de disposer d'une plateforme fiable, sécurisée et simple à intégrer, capable de protéger les flux documentaires critiques sans complexifier les usages ». L’architecture repose sur des API capables de s’interfacer avec les applications métiers existantes, sans nécessiter de refonte complète du système. Les organisations peuvent ainsi conserver leurs processus et leurs outils déjà déployés.
Concrètement, les documents restent dans un environnement souverain du début à la fin. Trois niveaux de signature électronique conformes à la réglementation européenne sont disponibles selon les besoins. Des workflows automatisés encadrent les étapes de validation et les relances. Enfin, chaque action laisse une preuve juridiquement opposable associée au document concerné.
Alban Sayag, dirigeant de Yousign, insiste sur la couverture complète du cycle documentaire : « Les entreprises ont besoin de plateformes capables de sécuriser l'ensemble de la chaîne documentaire, de l'identification à la signature, tout en garantissant souveraineté, conformité et simplicité d'adoption ».
Source : Communiqué de presse