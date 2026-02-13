Dans le communiqué d'annonce, Bertrand Servary, qui dirige NetExplorer, souligne la prudence des DSI face aux projets de transformation lourds : « Pour un DSI, l'enjeu est de disposer d'une plateforme fiable, sécurisée et simple à intégrer, capable de protéger les flux documentaires critiques sans complexifier les usages ». L’architecture repose sur des API capables de s’interfacer avec les applications métiers existantes, sans nécessiter de refonte complète du système. Les organisations peuvent ainsi conserver leurs processus et leurs outils déjà déployés.

Concrètement, les documents restent dans un environnement souverain du début à la fin. Trois niveaux de signature électronique conformes à la réglementation européenne sont disponibles selon les besoins. Des workflows automatisés encadrent les étapes de validation et les relances. Enfin, chaque action laisse une preuve juridiquement opposable associée au document concerné.

Alban Sayag, dirigeant de Yousign, insiste sur la couverture complète du cycle documentaire : « Les entreprises ont besoin de plateformes capables de sécuriser l'ensemble de la chaîne documentaire, de l'identification à la signature, tout en garantissant souveraineté, conformité et simplicité d'adoption ».