Nmut

J’aimerai bien connaître les raisons de ce rejet de la facturation électronique. Tout le monde crache dessus mais je ne vois pas trop pourquoi, à part le fait que c’est une mesure du gouvernement et contre la fraude, et que l’on est en France …

Ca simplifie la compta, ça ne coûte pas plus cher en tout cas pour les tpe (en général les banques pro intègrent ça directement dans leurs forfaits tpe), ceux qui ont déjà une double compta ne seront pas plus gênés . Bon je ne sais pas trop pour les grosses boites, la seule référence que j’ai, c’est mon comptable qui est associé à une plateforme et m’a proposé 5€ par mois pour 100 factures.

Le seul point négatif que l’on pourrait trouver, c’est l’augmentation de la surface d’attaque pour les c0nnards de hackers, mais bon, c’est juste un truc de plus avec des infos de toute façon disséminées dans plusieurs boites et administrations, et potentiellement déjà dans la nature…

Bref, j’emets déjà comme ça toutes mes factures et ma vie ne s’en trouve pas changée…