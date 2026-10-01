On se pose tout de même quelques questions à ce stade. Combien de comptes, de clients, de fournisseurs et de documents sont concernés ? Quel volume de données a été consulté, voire extrait, et pendant combien de temps ? Ni l'éditeur ni l'AIFE ne le précisent pour l'instant. L'agence attend de pouvoir rouvrir les vannes dans des conditions de sécurité satisfaisantes, sans forcément avancer de date. Elle a aussi demandé à FACTUALI d'informer immédiatement ses clients des conséquences pratiques de la suspension. L'affaire rappelle en tout cas qu'une qualification de sécurité ne protège que le périmètre qu'elle couvre, pas forcément celui des sous-traitants. On ne pouvait pas rêver plus mauvais départ pour la facturation électronique en France.