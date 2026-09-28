Ecritel rejoint le club très fermé des prestataires qualifiés SecNumCloud par l'ANSSI. L'hébergeur français y fait entrer son cloud privé, mais aussi une offre de sauvegarde souveraine qu'il présente comme une première sur le marché.
L'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information (ANSSI) a accordé la très convoitée qualification SecNumCloud à Ecritel, acteur français de l'hébergement et de l'infogérance. Le prestataire, qui en a fait l'annonce ce lundi 28 septembre, rejoint ainsi un cercle restreint où figurent déjà OVHcloud, Outscale ou S3NS, avec un cloud privé et, surtout, une offre de sauvegarde présentée comme une première. L'entreprise aime à dire que protéger une donnée ne sert pas à grand-chose si l'on ne peut pas la récupérer après une attaque.
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SecNumCloud, le label qui ne fait pas de cadeaux, décroché par Ecritel
On ne se rend pas compte, mais la qualification SecNumCloud, délivrée par l'ANSSI, fête ses 10 ans cette année. Elle atteste qu'un service cloud respecte un cahier des charges très strict, pensé pour les organisations qui manipulent des données sensibles, et vise notamment à les mettre à l'abri des lois étrangères à portée extraterritoriale. Depuis cet été, elle est même devenue obligatoire pour héberger les données les plus sensibles de l'État. Le parcours se fait par étapes, avec des audits documentaires et techniques menés par des organismes habilités, comme AFNOR Certification ou LSTI. Autant dire qu'on ne l'obtient pas un vendredi après-midi.
Le club reste restreint d'ailleurs. On y croise des poids lourds de l'infrastructure comme OVHcloud, Outscale, Orange Business Services ou S3NS, filiale de Thales associée à Google Cloud, mais aussi des noms plus inattendus, comme la suite collaborative Wimi ou Pronote, l'application bien connue des élèves, des parents et des enseignants. D'autres acteurs, comme Bleu ou Adista, figuraient au printemps parmi les candidats déclarés.
C'est donc dans ce cercle qu'entre Ecritel, un hébergeur et infogéreur 100 % français. L'entreprise ne se contente pas de loger les serveurs de ses clients : elle les exploite et les surveille pour eux. Le sésame de l'ANSSI couvre deux nouvelles offres maison, à commencer par Ecritel Secure Cloud, un cloud privé qui accueille les applications et données sensibles des entreprises comme des services publics. Audrey Louail, coprésidente de l'entreprise, voit cette qualification comme « l'aboutissement de deux années d'engagement autour de la sécurité et d'investissements tant matériels qu'humains ».
Une sauvegarde qualifiée SecNumCloud, une première sur le marché
L'autre offre qualifiée par l'ANSSI, Ecritel Secure Backup, est particulièrement intéressante. Son rôlee est de conserver à l'abri une copie des données d'une organisation, pour pouvoir les restaurer en cas de coup dur. Ecritel la présente comme la première solution de sauvegarde qualifiée SecNumCloud du marché. Vous l'avez compris, ici, elle vise les ransomwares, ou rançongiciels en français, ces logiciels malveillants qui verrouillent les fichiers d'une entreprise avant d'exiger une rançon, qui s'en prennent souvent aux copies de secours elles-mêmes, pour empêcher toute récupération. Une sauvegarde bien protégée, toujours accessible et capable de résister à ce type d'attaque peut alors faire la différence entre un mauvais week-end et des semaines de paralysie.
« Être les premiers à faire qualifier une offre de sauvegarde traduit notre conviction que la souveraineté ne vaut que si la donnée reste récupérable, y compris après une attaque », insiste Audrey Louail. Concrètement, les données sont hébergées dans les datacenters d'Ecritel en France. L'infogérance et l'accompagnement fonctionnent 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, assurés par des équipes basées en métropole, en Guadeloupe et en Polynésie, des localisations toutes soumises au RGPD selon l'entreprise.
Ce nouveau sésame complète la belle collection d'Ecritel, qui affiche notamment les normes ISO 27001 pour la sécurité de l'information, ISO 9001 pour la qualité de service et ISO/IEC 20000 pour la gestion des services informatiques. Il y ajoute l'audit ISAE 3402, qui atteste de la fiabilité de ses contrôles internes. Deux certifications sectorielles complètent le tableau : HDS, obligatoire pour héberger des données de santé, et PCI DSS, qui encadre la protection des données de cartes bancaires. Soutenu dans le Morbihan par France 2030, le plan d'investissement de l'État, le projet ambitionne de proposer « un cloud de confiance français et indépendant », sur un marché qui s'aiguise à mesure que montent les cybermenaces et les exigences réglementaires. Reste à voir combien de concurrents lui emboîteront le pas sur la sauvegarde dans les prochains mois, plusieurs plateformes étant en cours de qualification.