Ce nouveau sésame complète la belle collection d'Ecritel, qui affiche notamment les normes ISO 27001 pour la sécurité de l'information, ISO 9001 pour la qualité de service et ISO/IEC 20000 pour la gestion des services informatiques. Il y ajoute l'audit ISAE 3402, qui atteste de la fiabilité de ses contrôles internes. Deux certifications sectorielles complètent le tableau : HDS, obligatoire pour héberger des données de santé, et PCI DSS, qui encadre la protection des données de cartes bancaires. Soutenu dans le Morbihan par France 2030, le plan d'investissement de l'État, le projet ambitionne de proposer « un cloud de confiance français et indépendant », sur un marché qui s'aiguise à mesure que montent les cybermenaces et les exigences réglementaires. Reste à voir combien de concurrents lui emboîteront le pas sur la sauvegarde dans les prochains mois, plusieurs plateformes étant en cours de qualification.