Coïncidence ou non, les annonces de Numspot et OVHcloud tombent le même jour, dix jours après l'entrée en vigueur d'un arrêté qui a fait basculer SecNumCloud du simple conseil à l'obligation légale pour les données les plus sensibles de l'État. Ces qualifications sont délivrées par l'ANSSI au titre d'un décret de 2015 qui encadre le dispositif depuis l'origine, mais c'est bien ce tout nouvel arrêté qui leur donne, pour la première fois, une portée contraignante. Numspot rejoint ainsi OVHcloud dans l'actualité du jour, avec une qualification portant spécifiquement sur son offre IaaS, une brique moins visible mais tout aussi stratégique du cloud souverain.