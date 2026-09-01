La journée de mardi est chargée pour le cloud dit souverain français, puisqu'après OVHcloud, c'est au tour de Numspot d'annoncer sa qualification SecNumCloud, pour son offre d'infrastructure cloud IaaS.
Alors qu'OVHcloud dévoilait ce mardi en début de matinée la qualification SecNumCloud de sa nouvelle offre de cloud public, un autre acteur français lui a emboîté le pas. Numspot, la plateforme cloud française soutenue par la Banque des Territoires, Docaposte, Dassault Systèmes et Bouygues Telecom, a à son tour obtenu ce précieux sésame de l'ANSSI, l'agence française de cybersécurité, pour son offre d'infrastructure cloud, ou IaaS. Voilà qui permet d'élargir le cercle fermé des fournisseurs qualifiés pour héberger les données et applications les plus sensibles, aussi bien publiques que privées.
Numspot décroche la qualification SecNumCloud pour son offre de cloud IaaS
Coïncidence ou non, les annonces de Numspot et OVHcloud tombent le même jour, dix jours après l'entrée en vigueur d'un arrêté qui a fait basculer SecNumCloud du simple conseil à l'obligation légale pour les données les plus sensibles de l'État. Ces qualifications sont délivrées par l'ANSSI au titre d'un décret de 2015 qui encadre le dispositif depuis l'origine, mais c'est bien ce tout nouvel arrêté qui leur donne, pour la première fois, une portée contraignante. Numspot rejoint ainsi OVHcloud dans l'actualité du jour, avec une qualification portant spécifiquement sur son offre IaaS, une brique moins visible mais tout aussi stratégique du cloud souverain.
L'IaaS, c'est quoi au juste, vous demandez-vous sans doute ? Dans le jargon du cloud, ce sigle désigne l'infrastructure en tant que service : la capacité de calcul, de stockage et de réseau brute, mise à disposition à la demande, sur laquelle les entreprises viennent ensuite déployer leurs propres applications. C'est en somme la fondation technique sur laquelle repose tout le reste, du site web à l'intelligence artificielle.
Le catalogue officiel de l'ANSSI rassemble Cegedim, Wimi, Oodrive, Whaller, Cloud Temple, Outscale, Worldline (récemment devenu Magellan, avec son service Magellan Cloud Secured Services), Thales avec son offre hybride S3NS, ainsi qu'OVHcloud via Bare Metal Pod. Mais Numspot devient le septième acteur français à décrocher cette qualification précise sur cette brique d'infrastructure (IaaS), dans un paysage où la certification IaaS reste nettement plus rare que ses cousines SaaS ou PaaS. Numspot accompagne ainsi Cegedim, OVHcloud, Orange Business Services, Outscale, Thales/S3NS et Magellan.
Numspot, le cloud souverain porté par quatre actionnaires de poids français
Certes moins connue du grand public qu'OVHcloud, Numspot n'en est pas moins une pièce maîtresse du cloud souverain hexagonal. La plateforme est détenue à 100 % par un actionnariat public-privé français mené par la Banque des Territoires, Docaposte, Dassault Systèmes et Bouygues Telecom. Elle promet à ses clients et utilisateurs une infrastructure portable et réversible, appuyée sur des standards ouverts et des services managés open source, pensée pour éviter tout verrouillage chez un fournisseur unique.
Cette qualification IaaS s'ajoute d'ailleurs à la certification ISO 27001 et au label HDS (hébergeur de données de santé) déjà détenus par l'entreprise. Dans un marché où beaucoup revendiquent une approche « souveraine » ou « de confiance » sans preuve tangible, ce sésame délivré par l'ANSSI a le mérite d'être vérifiable. De quoi permettre à Numspot d'accompagner des organisations soumises à des exigences fortes de continuité, de traçabilité et de protection des données, tout en restant alignée, pour l'entreprise, sur des cadres comme la directive européenne NIS2 ou la doctrine « Cloud au centre » de l'État.
La suite est déjà programmée. Numspot dit plancher désormais sur la qualification de son offre PaaS, dédiée notamment à ses services d'intelligence artificielle, avec l'ambition d'aller au-delà de la seule infrastructure pour accompagner ses clients jusque dans l'exploitation de leurs applications critiques. Son président exécutif, Éric Haddad, évoque ici un « marqueur concret » de son niveau d'exigence, tout en reconnaissant qu'une telle confiance se construit dans la durée, par la qualité de l'exploitation et la capacité à protéger réellement les données.
Participer à la discussion
Partagez votre avis avec la communauté Clubic.