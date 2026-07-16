Il y a quelques jours seulement, Scaleway a annoncé le rachat de Qarnot, spécialiste français du calcul haute performance, pour muscler encore l'offre IA du groupe. Un mouvement cohérent avec le co-pilotage par Scaleway du consortium AION, qui planche sur une AI Gigafactory en France, et avec les ambitions affichées par Damien Lucas à la veille de VivaTech auprès de Clubic, qui est de faire de l'Europe un acteur incontournable de l'intelligence artificielle, plutôt qu'un simple client des plateformes américaines. Porté par des décennies d'expertise en infrastructures et un réseau de datacenters en expansion constante à travers le continent, Scaleway devient au passage, grâce à Qarnot, le seul acteur européen à réunir cloud, intelligence artificielle et calcul haute performance sur une même plateforme. Le contrat Airbus tombe donc à point nommé.