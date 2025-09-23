MattS32

Attention, il s’agit là seulement d’utiliser les modèles américains open weight dans un chatbot développé par ScaleWay, ça ne permet pas d’utiliser les chatbots américains.

La différence n’est pas un détail, d’abord parce que les modèles open weight d’OpenAI sont plus petits que ses modèles totalement propriétaires, ensuite et surtout parce qu’un chatbot, ce n’est pas juste un modèle, c’est aussi beaucoup de choses autour pour aller plus loin que ce que fait le modèle. Le RAG pour aller chercher des infos fraîches sur Internet, la lecture de documents, l’analyse d’images, la génération d’images… Tout ça c’est pas géré par le modèle.