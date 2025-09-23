Scaleway, une filiale du groupe Iliad-Free, s'est associée au Français Hugging Face pour proposer une alternative européenne aux chatbots. Ensemble, elles donneront la possibilité d'utiliser un ChatGPT en conservant ses données sur le Vieux continent.
L'Europe sait qu'elle doit redoubler d'imagination pour s'affirmer comme une puissance de l'intelligence artificielle. Ses acteurs doivent surtout se serrer les codes, ce que fait justement Scaleway, la filiale d'Iliad, maison-mère de Free, qui vient d'intégrer le programme Inference Providers de la société franco-américaine Hugging Face, référence de l'IA open source. L'intégration permet désormais aux développeurs d'exécuter des modèles IA comme ChatGPT, DeepSeek ou Llama depuis une infrastructure cloud européenne, permettant de fait à ses utilisateurs d'être protégés par le RGPD.
Les modèles OpenAI débarquent sur infrastructure européenne
Concrètement, un Inference Provider permet aux développeurs d'utiliser des modèles d'intelligence artificielle sans avoir à gérer l'infrastructure technique. Scaleway rejoint désormais des acteurs comme Fireworks ou Together AI dans ce programme, mais avec un avantage de taille, puisque ses serveurs sont basés en Europe et respectent le RGPD.
Le principe est assez séduisant par sa simplicité. Les utilisateurs accèdent aux modèles à l'aide d'une API (interface de programmation d'application) unifiée de Hugging Face, et payent uniquement ce qu'ils consomment (au million de mots traités). Ils bénéficient d'ailleurs, ça c'est pour la petite remarque marketing, d'un crédit gratuit chaque mois pour expérimenter. On comprend donc qu'il n'y a donc plus besoin de configuration complexe, et que quelques lignes de code suffisent pour faire tourner des modèles comme Llama (du géant Meta), Qwen, DeepSeek ou Gemma, de Google.
Mais la nouveauté majeure concerne les modèles OpenAI (gpt-oss), qui sont désormais accessibles depuis l'infrastructure européenne de Scaleway. Cela permet enfin aux entreprises du Vieux continent d'utiliser ces outils de pointe, en ayant l'assurance de conserver leurs données sur le territoire, un enjeu plus que crucial pour la souveraineté numérique.
Des performances qui rivalisent avec les géants américains
L'infrastructure de Scaleway ne fait pas que de la figuration face à la concurrence américaine. La société basée à Paris démontre sa capacité à faire fonctionner des modèles colossaux comme Qwen3 et ses 235 milliards de paramètres, tout en maintenant des temps de réponse inférieurs à 200 millisecondes. Un niveau de performance qui place l'Europe dans la cour des grands.
« C'est une grande fierté d'enrichir l'écosystème Hugging Face en offrant aux développeurs une nouvelle possibilité d'explorer une technologie cloud ouverte, flexible, sécurisée et européenne », a réagi lundi Damien Lucas, CEO de Scaleway.
Quant à Julien Chaumond, le cofondateur de Hugging Face, celui-ci confirme l'importance stratégique de son association avec la filiale d'Iliad. « Avec Scaleway, les développeurs peuvent désormais accéder directement au service d'inférence d'un grand fournisseur cloud européen ». Au-delà des discours, cette collaboration matérialise l'émergence d'un écosystème français de l'IA qui pourrait bien être capable de peser face aux hyperscalers américains, surtout avec des tarifs compétitifs à partir de 0,20 euro par million de tokens.