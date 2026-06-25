La répartition géographique du chiffre d'affaires de la société est assez équilibrée. La France (48 % des revenus) progresse de 5,8 %, l'Europe hors France (29 %) accélère à +7,4 %, en doublant d'ailleurs sa croissance du premier semestre, et le reste du monde (23 %) suit à +8,6 %. L'aure signal positif, c'est que le taux de rétention client atteint 102 %, ce qui signifie concrètement que les clients déjà présents dépensent plus qu'avant. Voilà qui pense largement les éventuels départs. L'emblématique PDG d'OVH, Octave Klaba, confirme les objectifs annuels et table sur une croissance organique entre 5 et 7 %, et un cash-flow positif, autrement dit, OVHcloud génère plus d'argent qu'il n'en dépense, d'ici la fin de l'exercice.