Le Français OVHcloud a publié jeudi de solides résultats financiers pour son troisième trimestre 2026, avec un gros bond du cloud public, et une percée sur l'IA dite « souveraine », qui prend de la hauteur.
Avec 289,6 millions d'euros de chiffre d'affaires ce trimestre, OVHcloud signe une accélération nette dans un marché cloud européen particulièrement compétitif. Son segment cloud public renoue avec une dynamique au-dessus des 20 %, comme l'entreprise ne l'avait plus affiché ces derniers trimestres. Mais derrière les chiffres, dévoilés ce jeudi 25 juin 2026, c'est une autre bataille qui se dessine, celle de l'IA souveraine et de la confiance numérique.
Le cloud public relance la machine à croissance d'OVHcloud
Au troisième trimestre 2026 (oui, l'exercice fiscal démarre chaque année au 31 août, donc le trimestre correspond à la période mars-mai), OVHcloud a enregistré 289,6 millions d'euros de chiffre d'affaires, en hausse de 6,9 % à données comparables. Il s'agit d'une nette accélération par rapport au second trimestre. La grande vedette est le cloud public, qui bondit de 20,2 % à 65,6 millions d'euros. Le succès du VPS 2027, offre d'entrée de gamme très prisée des nouveaux clients, n'y est pas étranger, tout comme le déploiement en régions 3AZ à Paris et Milan.
Le cloud privé (qui pèse pour 60 % du CA d'OVH) progresse de 4 % à 174 millions d'euros, avec une dynamique Corporate qui compense les turbulences liées aux hausses tarifaires de Broadcom. Pour accélérer sur ce segment, OVHcloud a décidé de confier sa force commerciale Corporate à Bruno Ronsse, nouveau CRO présent dans six pays, et de lancer la gamme Premier 2027 pour Managed VMware vSphere. Le Webcloud (+2 %, 50 millions d'euros) s'appuie lui sur les nouvelles offres Webhosting 2027 et Managed Hosting for WordPress pour soutenir sa croissance.
La répartition géographique du chiffre d'affaires de la société est assez équilibrée. La France (48 % des revenus) progresse de 5,8 %, l'Europe hors France (29 %) accélère à +7,4 %, en doublant d'ailleurs sa croissance du premier semestre, et le reste du monde (23 %) suit à +8,6 %. L'aure signal positif, c'est que le taux de rétention client atteint 102 %, ce qui signifie concrètement que les clients déjà présents dépensent plus qu'avant. Voilà qui pense largement les éventuels départs. L'emblématique PDG d'OVH, Octave Klaba, confirme les objectifs annuels et table sur une croissance organique entre 5 et 7 %, et un cash-flow positif, autrement dit, OVHcloud génère plus d'argent qu'il n'en dépense, d'ici la fin de l'exercice.
L'IA souveraine, le grand pari d'OVHcloud
La grande annonce du trimestre, c'est évidemment l'entrée en négociations exclusives pour racheter Gladia, spécialiste de l'IA vocale. En intégrant ses technologies de transcription automatique de la voix en texte (le Speech-To-Text), OVHcloud et OVHai, sa branche dédiée à l'intelligence artificielle, entendent proposer des services capables de comprendre, traiter et agir à partir de la parole, en plusieurs langues et sur différents supports. Après Dragon LLM, son propre grand modèle de langage lancé plus tôt dans l'année, Octave Klaba renforce méthodiquement son Lab AI, le laboratoire interne chargé de bâtir les briques technologiques de l'IA souveraine du groupe.
Dévoilée en avant-première à VivaTech, OVHai Workspace a aussi retenu l'attention. Cette plateforme agentique réunit emails, drive et visioconférence dans un environnement unifié, enrichi d'une IA capable d'automatiser des tâches complexes, avec un chiffrement de bout en bout. Une alternative souveraine aux géants américains du cloud collaboratif semble sérieusement en train de prendre forme.
Enfin, et c'est une bonne nouvelle pour l'ambition européenne d'OVHcloud, le consortium DEEP, formé avec POST Luxembourg Group et Clever Cloud, fait partie, avec Scaleway aussi, des entreprises retenues par la Commission européenne pour fournir un cloud souverain aux institutions de l'UE. Ce contrat, plafonné à 180 millions d'euros sur six ans, concrétise l'engagement du groupe en faveur de la souveraineté numérique européenne. Dans un marché cloud encore largement dominé par les géants américains, OVHcloud trace sa voie européenne, et les chiffres, trimestre après trimestre, commencent à donner raison à Octave Klaba.