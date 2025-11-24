Sur LinkedIn, Octave Klaba n'y est pas allé avec le dos de la cuillère ce week-end. « Dans environ 6 mois, le prix des RAM et disques NVME vont augmenter… de beaucoup », a-t-il écrit. Le cofondateur et désormais président et directeur général d'OVHcloud, premier hébergeur français, dégaine une prédiction qui va faire grincer des dents les directions informatiques, mais qui prend tout son sens au vu de l'évolution du marché et de ses technologies. Vous êtes prévenus : entre avril et septembre 2026, vos factures cloud risquent d'exploser.