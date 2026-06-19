Le rapport montre que l'écart de recherche et développement entre l'Europe et les États-Unis ne cesse de se creuser, et que de petits ajustements ne suffisent plus à le combler. Rien qu'en intelligence artificielle, les investissements privés américains ont grimpé à 265 milliards d'euros en 2025, « ce qui représente environ quatre fois le total des dépenses publiques et privées de R&D de la France et plus que l'effort combiné de R&D publique et privée de la France, de l'Allemagne et de l'Italie ». L'Europe garde toutefois un atout de poids grâce à ses universités d'élite, qui sont presque aussi nombreuses que les Américaines, avec 34 établissements européens contre 35 aux États-Unis parmi les 100 meilleurs du classement mondial.