Le ministère a plusieurs chantiers devant lui. Tous les agents de Bercy devront pouvoir accéder à des outils d'IA adaptés à leur métier, dans un environnement sécurisé. Les capacités techniques (donc les serveurs et infrastructures de calcul) seront mutualisées plutôt que dupliquées dans chaque direction, pour gagner en efficacité et en cohérence. Le développement d'applications et d'agents IA sera accéléré, et même la façon dont les équipes informatiques écrivent du code sera repensée grâce à l'IA. Enfin, la gouvernance numérique, c'est-à-dire qui décide quoi, comment et avec quelles règles en matière de numérique, sera renforcée, non seulement au sein de Bercy, mais aussi en coordination avec les autres ministères.