Bercy a annoncé, mardi, la création d'une direction entièrement dédiée à l'intelligence artificielle et au numérique, baptisée DIAN. Le ministère de l'Économie et des Finances est le premier à officiellement intégrer l'IA dans son organisation.
Ce mardi 16 juin, quatre ministres, Roland Lescure (Économie), Serge Papin (PME et Commerce), David Amiel (Action publique) et Anne Le Hénanff (IA et Numérique), ont officiellement donné naissance à la DIAN, la toute nouvelle Direction de l'intelligence artificielle et du numérique des ministères économiques et financiers, autrement dit l'ensemble des administrations qui gravitent autour de Bercy. Elle remplace l'ancien Service du numérique, une entité plus discrète et moins ambitieuse, pour lui substituer une structure au mandat explicitement tourné vers l'IA. Elle devra piloter la transformation numérique et IA de toutes les administrations du ministère, avec une feuille de route pour 2026 et 2027 déjà dans les tuyaux.
Bercy devient le premier ministère à graver l'IA dans son organigramme
C'est une première dans l'histoire administrative française. Avec la DIAN, la Direction de l’intelligence artificielle et du numérique, Bercy devient le tout premier ministère à intégrer explicitement l'intelligence artificielle dans le nom et le périmètre d'une de ses directions. Un signal fort, au moment où l'IA redessine les méthodes de travail et l'organisation même des administrations, à peine un an après la création du Conseil de l'intelligence artificielle et du numérique, qui ne manque pas d'être actif.
La DIAN succède à l'actuel Service du numérique du Secrétariat général des ministères économiques et financier (MEF). Il a vocation à définir et piloter la stratégie numérique et IA des ministères économiques et financiers, dans une dynamique portée par David Amiel pour faire de l'IA un outil de performance publique et de souveraineté numérique.
C'est d'ailleurs le ministre Amiel qui résume le mieux l'esprit de la démarche. « Personne n'est devenu contrôleur des finances publiques, douanier ou acheteur public pour rechercher des documents ou rédiger des comptes rendus », a-t-il déclaré. L'intelligence artificielle doit rendre aux agents le temps de se consacrer à leur vrai métier, comme le souligne longuement le plan Notre IA du gouvernement, aussi dévoilé ce mardi 16 juin.
La feuille de route IA de Bercy arrive avant fin juin et elle est déjà très ambitieuse
La création de la DIAN est doublée d'une annonce très concrète. Bercy publiera en effet, avant la fin du mois de juin, sa nouvelle feuille de route IA, qui devrait fixer le cap et les priorités en la matière pour les deux prochaines années. Ce texte, qui couvrira la période 2026-2027, définira comment et à quel rythme l'intelligence artificielle sera déployée dans les différentes administrations des ministères économiques et financiers, des douanes aux impôts, en passant par le budget ou la direction générale du Trésor.
Le ministère a plusieurs chantiers devant lui. Tous les agents de Bercy devront pouvoir accéder à des outils d'IA adaptés à leur métier, dans un environnement sécurisé. Les capacités techniques (donc les serveurs et infrastructures de calcul) seront mutualisées plutôt que dupliquées dans chaque direction, pour gagner en efficacité et en cohérence. Le développement d'applications et d'agents IA sera accéléré, et même la façon dont les équipes informatiques écrivent du code sera repensée grâce à l'IA. Enfin, la gouvernance numérique, c'est-à-dire qui décide quoi, comment et avec quelles règles en matière de numérique, sera renforcée, non seulement au sein de Bercy, mais aussi en coordination avec les autres ministères.
La stratégie prévoit enfin un effort massif de formation et d'accompagnement des agents. Pour la ministre déléguée Anne Le Hénanff, cette nouvelle DIAN est aussi un message envoyé aux acteurs de l'innovation. La commande publique doit contribuer à structurer un marché de confiance autour des solutions d'IA françaises et européennes.