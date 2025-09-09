Nmut

Bonne question.

Mais bon, on peut aussi se demander combien coûte la police, les pompiers, les militaires, la justice, les hôpitaux, etc. Tous ces services sont non directement rentables !

jvachez: jvachez: ils progresseront car ils ne seront pas limités.

Le contrôle des IAs est forcément un sujet, et pas des plus simples. On aura peut-être une avance la dessus…

De plus je te rappelle que les règles sont les mêmes en Europe pour les IA extra européennes, donc « ils » ont aussi des contraintes, sauf si il ignorent ce marché. Rares sont les boites qui ont râlé contre le RGPD ET quitté l’Europe…