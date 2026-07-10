Le Français Scaleway a officialisé ce vendredi l'acquisition de Qarnot, un spécialiste hexagonal du calcul haute performance. L'opération va renforcer la plateforme cloud dit souverain du groupe Iliad, de Xavier Niel, avec une technologie réputée inédite de valorisation de la chaleur fatale des serveurs.
Ce vendredi 10 juillet, Scaleway a officialisé l'acquisition de Qarnot, spécialiste tricolore du calcul haute performance (HPC) dédié à l'ingénierie, la simulation et la recherche. La filiale du groupe iliad, qui a vécu un gros début d'année, ajoute ainsi une brique stratégique à sa plateforme cloud et IA, et devient de fait le seul acteur européen à réunir cloud, intelligence artificielle et HPC au sein d'une même offre. Derrière l'opération, les deux acteurs espèrent faire du calcul intensif un outil plus sobre, en recyclant la chaleur produite par les serveurs, plutôt que de la gaspiller.
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Scaleway et Qarnot unissent leurs forces pour un cloud européen plus vert
Ce rachat de Qarnot par Scaleway réunit deux entreprises purement européennes, seulement soumises au droit du Vieux continent. Contrairement à des fournisseurs soumis à des lois extraterritoriales, elles ne peuvent pas être contraintes de transmettre les données de leurs clients à un gouvernement étranger, même si ces données sont stockées en Europe. Là, vous pouvez évidemment répondre que rien n'empêche un gouvernement local de demander, pour des raisons de sécurité, un accès à des données stockées dans le pays.
Quoi qu'il en soit, Scaleway et Qarnot partagent aussi un même goût pour l'open source. Les deux s'appuient sur les standards ouverts de l'Open Compute Project, une sorte de cahier des charges collaboratif qui détaille publiquement comment concevoir des serveurs, plutôt que de dépendre de technologies fermées et propriétaires.
Le calcul haute performance permet de faire tourner des simulations complexes, indispensables à l'automobile, à l'énergie, à l'aéronautique, à l'industrie manufacturière ou encore aux sciences de la vie. En intégrant cette brique à son offre, Scaleway devient le seul fournisseur européen capable de proposer, sur une plateforme unique, cloud, intelligence artificielle et calcul haute performance.
Qarnot n'est en plus pas née de dernière pluie, puisque sa plateforme HPCaaS séduit déjà des noms qui pèsent, comme MaiaSpace, Alpine Racing, Natixis ou ATR Aircraft. Ses clients passent des cycles de validation de plusieurs jours à quelques heures seulement, et peuvent piocher davantage de puissance à la demande, sans être bridés par les limites d'un cluster interne. Une solution que Scaleway, adossé au groupe iliad, promet désormais de rendre accessible à un plus large public.
La chaleur des serveurs, une ressource enfin exploitée par les pros de la donnée
L'atout majeur de Qarnot repose sur sa technologie brevetée de refroidissement liquide direct, laquelle est capable de récupérer jusqu'à 95% de la chaleur générée par les serveurs HPC. Cette énergie, au lieu de se dissiper dans l'air, peut être réinjectée dans des réseaux de chauffage urbain, des équipements publics ou des sites industriels, sans rogner sur les performances de calcul.
La méthode a déjà fait ses preuves sur le terrain. En Italie par exemple, ou Iliad est déjà très présent, Qarnot s'est associé au groupe A2A, un opérateur italien de l'énergie et des services urbains, pour raccorder une infrastructure HPC au réseau de chaleur de la ville de Brescia. Ailleurs, plusieurs centres aquatiques et de bien-être bénéficient déjà de cette chaleur recyclée pour chauffer l'eau de leurs bassins.
Résultat, les clients de Qarnot réduisent déjà de 80% l'empreinte carbone de leurs simulations grâce à ce procédé. Un enjeu appelé à peser de plus en plus lourd, à mesure que la consommation électrique du cloud continue de grimper en Europe. Pour Damien Lucas, CEO de Scaleway, l'enjeu de demain n'est plus seulement l'efficacité du calcul, mais la manière dont « l'énergie que l'on consomme inévitablement serve deux fois ». Du côté de Qarnot, son CTO Clément Pellegrini voit dans ce rapprochement les moyens de déployer l'expertise HPC de l'entreprise plus largement, tout en restant fidèle aux valeurs qui l'ont fondée. Avec ce rachat, Scaleway ne se contente pas d'ajouter une brique technique à son offre : le groupe veut prouver que souveraineté numérique et sobriété énergétique peuvent, en Europe, avancer main dans la main.