Résultat, les clients de Qarnot réduisent déjà de 80% l'empreinte carbone de leurs simulations grâce à ce procédé. Un enjeu appelé à peser de plus en plus lourd, à mesure que la consommation électrique du cloud continue de grimper en Europe. Pour Damien Lucas, CEO de Scaleway, l'enjeu de demain n'est plus seulement l'efficacité du calcul, mais la manière dont « l'énergie que l'on consomme inévitablement serve deux fois ». Du côté de Qarnot, son CTO Clément Pellegrini voit dans ce rapprochement les moyens de déployer l'expertise HPC de l'entreprise plus largement, tout en restant fidèle aux valeurs qui l'ont fondée. Avec ce rachat, Scaleway ne se contente pas d'ajouter une brique technique à son offre : le groupe veut prouver que souveraineté numérique et sobriété énergétique peuvent, en Europe, avancer main dans la main.