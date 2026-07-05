Le prodige de 19 ans (il fêtera ses 20 ans le mois prochain) a magnifiquement gommé ses erreurs de jeunesse pour devenir un pilote redoutable, capable de déchiffrer ses propres graphiques de télémétrie à la vitesse d'un ingénieur chevronné. En analysant ses courbes de freinage et d'accélération depuis le cloud d'AWS, l'Italien sait immédiatement où ajuster son pilotage, une maturité technique rare pour son âge. Il a notamment surmonté la complexité des procédures de départ, une phase critique où le pilote doit trouver manuellement le point de patinage parfait sans aucune aide électronique. Notre experte note d'ailleurs avec lucidité sa métamorphose, « à l'exception de ses départs, qu'il ne gérait pas si bien que ça au tout début de la saison ». Un point faible corrigé grâce à des heures d'analyse vidéo et de données, qui fait de lui un candidat redoutable pour la victoire dominicale.