Shadow ne se limite plus à la location de PC dans le cloud pour les joueurs et les esprits créatifs. Au sein de Synfonium, l’entreprise entend désormais exploiter ses capacités GPU disponibles pour des usages professionnels liés à l’IA.
Longtemps associé au cloud gaming, Shadow cherche désormais à mieux exploiter la puissance de calcul dont elle dispose déjà. À l’occasion de l’édition 2026 de VivaTech, l’entreprise, intégrée au groupe Synfonium aux côtés de Qwant, a présenté une nouvelle étape de son développement tournée vers les entreprises et les développeurs européens. Objectif affiché : mettre son infrastructure GPU au service de nouveaux usages professionnels et souverains, notamment dans l’intelligence artificielle, sans rompre avec son activité historique de cloud computing.
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Des GPU sous-exploités réorientés vers l’inférence IA
Depuis 2016, Shadow propose d’accéder à distance à une machine puissante, sans avoir à investir dans un ordinateur haut de gamme. Le service s’est d’abord fait connaître auprès des joueurs, avant de s’ouvrir progressivement aux créatifs et aux entreprises, notamment pour les postes de travail virtualisés et les usages graphiques. Cette trajectoire lui a permis de constituer une infrastructure GPU hébergée en Europe, pensée pour des sessions interactives exigeantes, mais sollicitée de façon très inégale au fil de la journée.
D'un côté, le cloud gaming concentre l’essentiel des pics d’usage en soirée, de 18 à 23 heures, lorsque les joueurs se connectent. De l'autre, les usages professionnels s’inscrivent davantage dans les horaires de bureau, sans mobiliser en permanence toute la capacité disponible. Shadow veut donc mieux occuper ces plages moins chargées en proposant ses ressources GPU à des entreprises et des développeurs qui ont besoin de puissance de calcul pour leurs applications IA.
Les usages visés relèvent surtout de l’inférence, c’est-à-dire l’utilisation de modèles déjà entraînés. Il s’agit, par exemple, d’analyser une requête, de traiter un document, de générer un résultat ou de produire une réponse dans une application d’intelligence artificielle. La charge est moins lourde que pour l’entraînement de grands modèles, mais elle exige tout de même des ressources GPU lorsque les volumes augmentent.
Forcément, pour Shadow, le calcul est vite fait. Les GPU sont déjà là, il s’agit maintenant de mieux les rentabiliser.
Ne plus dépendre d’un service qui peut disparaître du jour au lendemain
Cette orientation s’inscrit dans le projet plus large de Synfonium, qui réunit aussi Qwant et Staan, son API de recherche destinée aux entreprises et aux moteurs alternatifs. Pour les services IA, Staan doit fournir un accès au web récent et exploitable, tandis que Shadow apporte la capacité de calcul nécessaire à l’exécution des requêtes. Le groupe cherche donc à couvrir plusieurs dépendances techniques à la fois, sans réduire son discours souverain à une simple question de localisation.
Car ces dépendances ont déjà montré qu’elles pouvaient peser très vite sur les services qui les utilisent. En 2025, Microsoft a mis fin à ses API Bing Search, obligeant les clients concernés, dont Qwant, à migrer vers d’autres solutions. Plus récemment, Anthropic a désactivé dans l’Union européenne l’accès à ses modèles les plus avancés sur décision de l’administration Trump. Dans les deux cas, la leçon est la même pour les entreprises européennes. Une API, un modèle ou une ressource de calcul peut leur échapper très vite dès lors qu’elle dépend d’un fournisseur soumis à d’autres choix industriels et / ou politiques.
Il ne s’agit donc pas seulement de choisir un prestataire local par principe, mais de limiter les coupures d’accès sur des services qui entrent désormais dans les outils métier. Pas (encore) une promesse d’autonomie totale, plutôt une manière de construire des alternatives européennes durables, service par service.
Shadow est un service très utile pour jouer et travailler en mobilité depuis n'importe quel appareil tout en conservant le même système et ses logiciels. L'option Power octroie les performances nécessaires pour le gaming et le traitement multimédia, mais des progrès sont à réaliser en ce qui concerne la latence.
- Jouer et travailler depuis n'importe où
- Disponible sur tous les supports
- Options de paramétrage
- Latence sur les jeux gourmands
- Stockage de base un peu faible
- Grosse connexion obligatoire