Depuis 2016, Shadow propose d’accéder à distance à une machine puissante, sans avoir à investir dans un ordinateur haut de gamme. Le service s’est d’abord fait connaître auprès des joueurs, avant de s’ouvrir progressivement aux créatifs et aux entreprises, notamment pour les postes de travail virtualisés et les usages graphiques. Cette trajectoire lui a permis de constituer une infrastructure GPU hébergée en Europe, pensée pour des sessions interactives exigeantes, mais sollicitée de façon très inégale au fil de la journée.

D'un côté, le cloud gaming concentre l’essentiel des pics d’usage en soirée, de 18 à 23 heures, lorsque les joueurs se connectent. De l'autre, les usages professionnels s’inscrivent davantage dans les horaires de bureau, sans mobiliser en permanence toute la capacité disponible. Shadow veut donc mieux occuper ces plages moins chargées en proposant ses ressources GPU à des entreprises et des développeurs qui ont besoin de puissance de calcul pour leurs applications IA.

Les usages visés relèvent surtout de l’inférence, c’est-à-dire l’utilisation de modèles déjà entraînés. Il s’agit, par exemple, d’analyser une requête, de traiter un document, de générer un résultat ou de produire une réponse dans une application d’intelligence artificielle. La charge est moins lourde que pour l’entraînement de grands modèles, mais elle exige tout de même des ressources GPU lorsque les volumes augmentent.

Forcément, pour Shadow, le calcul est vite fait. Les GPU sont déjà là, il s’agit maintenant de mieux les rentabiliser.