Jusqu'alors, suivre SecNumCloud tenait de la bonne pratique recommandée. Le contenu technique du référentiel ne bouge pas d'un iota et reste celui publié en mars 2022, mais vous l'aurez compris, c'est son poids juridique qui se transforme, en passant du simple conseil à la contrainte assumée. Une bascule qui relance, en filigrane, le débat sur la dépendance technologique de l'État face aux géants étrangers du cloud, d'autant que le référentiel impose aussi de solides garanties contre les capitaux extra-européens, l'une des exigences, parmi d'autres, qui expliquent pourquoi si peu d'acteurs décrochent la certification. OVHcloud commence en tout cas à bien la maîtriser, cette qualification.