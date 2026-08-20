Le changement, c’est presque maintenant. Le passage à la facturation électronique ne va pas bouleverser que les habitudes des services comptables et RH des entreprises. Il change aussi la manière dont les données commerciales circulent entre elles. Toutes les structures assujetties à la TVA devront pouvoir recevoir des factures électroniques dès le 1er septembre 2026, et les grandes entreprises et les ETI devront commencer à en émettre à la même date. Pour les PME et microentreprises, ce sera l’an prochain.

Pour faire transiter ces documents, chaque entreprise devra passer par une plateforme agréée par l’État, un intermédiaire chargé de vérifier et transmettre les données. Un député a interrogé le gouvernement à l’Assemblée nationale sur le risque cyber de cette réforme. Le Gouvernement a répondu qu’un système centralisé aurait constitué une cible particulièrement attractive.

Mais ces nouvelles différentes plateformes sont aussi d’un très grand intérêt pour les cyberhackers.

