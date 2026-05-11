La fraude au faux RIB est l'une des arnaques les plus redoutables de ces dernières années. Jusqu'au renforcement de la sécurité chez les banques, elle était à la fois discrète, difficile à tracer, et souvent dévastatrice. Dans l'affaire jugée à Amiens le 28 avril 2026, un simple email frauduleux avait suffi à détourner 109 877 euros sur un chantier de l'Oise. La cour d'appel a tranché, en estimant que c'est à la banque de payer, ici la Société Générale, pour avoir ouvert un compte sans procédé aux vérifications élémentaires, comme l'a appris Clubic. Revenons sur ce dossier.