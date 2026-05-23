Avec la directive NIS2, un dirigeant engage sa propre responsabilité, et plus seulement celle de sa société. Auparavant, une entreprise déclarée négligente se voyait infliger « simple »une amende. Le Sénat a examiné en 2025 le projet de loi qui transpose le texte en France, et étend l'obligation à 15 000 entités.

L'article 20 de la directive oblige les organes de direction à approuver eux-mêmes les mesures de cybersécurité, puis à suivre une formation. Le dirigeant n'est pas épargné, puisque les autorités peuvent l'écarter de ses fonctions et engager sa responsabilité pour manquement à la sécurité des systèmes.

Son patrimoine personnel échappe toutefois à l'amende. L'entreprise paie cette amende, qui atteint jusqu'à 10 millions d'euros, ou 2 % du chiffre d'affaires mondial. Prenons une PME à 5 millions d'euros de revenus. Une telle amende dépasserait son chiffre d'affaires annuel.

Il doit en plus tenir compte de délais d'action très très serrés. Après détection d'un incident, son entreprise dispose de 24 heures pour envoyer une première alerte aux autorités. Il suffit d'un simple retard et c'est la sanction, même en cas d'attaque bénigne. Il faut donc une astreinte permanente, week-ends compris. Mais quand on sait que moins d'une organisation française sur deux gère ses comptes sans son prestataire qui se trouve dans un autre fuseau horaire, on prend toute la mesure de l'adage selon lequel « le temps, c'est de l'argent ».