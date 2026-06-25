Assujetti et redevable : la différence qui change tout

Pour comprendre l’impact de la réforme, il faut distinguer deux notions : être assujetti à la TVA et être redevable de la TVA.

Une entreprise est assujettie lorsqu’elle exerce une activité économique de manière indépendante. Elle peut pourtant ne pas être redevable de la TVA si elle bénéficie d’un régime particulier, comme la franchise en base. Autrement dit, elle entre dans le champ de la TVA, mais elle n’a pas à la facturer ni à la reverser tant qu’elle respecte les conditions du régime.

C’est précisément ce point qui explique pourquoi les entreprises en franchise en base restent concernées par la facturation électronique. La réforme s’applique aux entreprises assujetties à la TVA, même lorsqu’elles ne sont pas redevables de la taxe. Une facture sans TVA peut donc, selon les cas, entrer dans le nouveau circuit de facturation.

La vraie question n’est donc pas : « est-ce que je facture la TVA ? ». Elle devient plutôt : « à qui je facture, pour quel type d’opération, et dans quel cadre entre cette opération ? ».

Les entreprises en franchise en base devront recevoir des factures électroniques

Le premier effet concret de la réforme concerne la réception. À compter du 1er septembre 2026, toutes les entreprises assujetties à la TVA devront être capables de recevoir des factures électroniques, quelle que soit leur taille. Cette obligation s’inscrit dans le calendrier de la facturation électronique prévu par la réforme, et concerne aussi les entreprises en franchise en base.

Dans les faits, une petite structure qui ne facture pas la TVA pourra recevoir des factures électroniques de ses fournisseurs : énergie, téléphonie, accès Internet, prestations B2B, logiciels ou abonnements professionnels. À partir du moment où ces fournisseurs entrent eux-mêmes dans l’obligation d’émission, la réception devra se faire via le nouveau circuit prévu par la réforme.

L’entreprise devra donc choisir une solution lui permettant de recevoir ces factures. Le rôle sera assuré par une plateforme agréée, chargée de transmettre et recevoir les factures électroniques, mais aussi d’adresser certaines données à l’administration selon les cas.

Pour les entreprises en franchise en base, l’enjeu n’est pas forcément de transformer toute leur organisation comptable dès le premier jour. Il s’agit au minimum d’éviter de se retrouver sans canal de réception au moment où les fournisseurs passeront à la facture électronique.