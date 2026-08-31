Il y a une bonne nouvelle pour les retardataires ! La Direction générale des Finances publiques (DGFiP) a publié un guide de démarrage qui dit clairement les choses. La période de lancement se fera dans une logique de bienveillance, sans pour autant que le calendrier légal ne bouge d'un pouce. Dans les faits, une facture reçue par e-mail, PDF ou papier reste valable si elle correspond à une opération réelle, même après le 1er septembre, et le droit à déduction de la TVA n'est pas automatiquement perdu pour autant. La réforme change les modalités de transmission, mais pas les règles de fond. L'existence de l'opération, la dette commerciale ou le paiement restent appréciés comme avant.