C’est un sacré virage pour les audio-animatronics. Sous ce nom, Disney désigne les personnages robotisés qui bougent et parlent dans ses parcs depuis plus de soixante ans, de l'Abraham Lincoln de Great Moments with Mr. Lincoln au pirate nouvelle génération de l'attraction Pirates of the Caribbean. Jusqu'ici, ces figures jouaient une partition écrite à l'avance, un peu comme un film qu'on relance sans arrêt, avec les mêmes gestes, les mêmes répliques, dans le même ordre, à chaque passage. Les Anzellans, eux, perçoivent ce qui se passe devant eux. Si vous faites un signe de la main ou dites quelques mots, ils réagissent assez vite pour que l'échange paraisse naturel, sans personne pour les piloter en coulisses. Chacun garde son caractère bien à lui, et les trois compères réagissent les uns aux autres autant qu'aux visiteurs. Du coup, aucune rencontre ne ressemble tout à fait à la précédente.