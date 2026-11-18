Les équipes de Walt Disney Imagineering ont présenté mercredi les Anzellans, trois robots Star Wars dont l'intelligence artificielle repose sur AWS. Ces animatroniques réagissent seuls aux visiteurs, mais ils ne prononcent que des répliques écrites et enregistrées à l'avance.
Disney a dévoilé, ce mercredi 18 novembre 2026, les Anzellans, de nouveaux robots animatroniques inspirés de Star Wars et dotés d'une intelligence artificielle construite avec Amazon Web Services (AWS). Le prototype, conçu par la division R&D de Walt Disney Imagineering, réagit en temps réel aux visiteurs, sans opérateur, et rompt avec des décennies de spectacles rejoués à l'identique. Avant de rejoindre un jour un parc Disney, le trio sera présenté au salon AWS re:Invent de Las Vegas dans une quinzaine de jours, où Clubic sera présent.
Trois robots Star Wars qui ne jouent jamais deux fois la même scène
Vilo Vele, Kado Bre'a et Jibu Bre'a sont des Anzellans, une espèce extraterrestre minuscule de l'univers Star Wars, aperçue récemment à l'écran dans The Mandalorian and Grogu, un long métrage de l'univers Star Wars qui se laisse regarder. Pour donner une idée de l'expérience, Disney raconte une rencontre type. Dès que vous vous approchez, les trois personnages se tournent vers vous en même temps. Le premier engage la conversation en mélangeant l'anglais et l'anzellan, la langue de son espèce. Le deuxième cligne des yeux et penche la tête. Le troisième vous observe longuement, puis finit par vous annoncer que le petit groupe a quelque chose de spécial pour vous.
C’est un sacré virage pour les audio-animatronics. Sous ce nom, Disney désigne les personnages robotisés qui bougent et parlent dans ses parcs depuis plus de soixante ans, de l'Abraham Lincoln de Great Moments with Mr. Lincoln au pirate nouvelle génération de l'attraction Pirates of the Caribbean. Jusqu'ici, ces figures jouaient une partition écrite à l'avance, un peu comme un film qu'on relance sans arrêt, avec les mêmes gestes, les mêmes répliques, dans le même ordre, à chaque passage. Les Anzellans, eux, perçoivent ce qui se passe devant eux. Si vous faites un signe de la main ou dites quelques mots, ils réagissent assez vite pour que l'échange paraisse naturel, sans personne pour les piloter en coulisses. Chacun garde son caractère bien à lui, et les trois compères réagissent les uns aux autres autant qu'aux visiteurs. Du coup, aucune rencontre ne ressemble tout à fait à la précédente.
Techniquement, tout repose sur un cerveau à deux étages, propulsé par AWS. Des modèles taillés pour la vitesse gèrent les réactions immédiates, à la manière de réflexes, tandis que des modèles plus imposants prennent du recul pour saisir la situation dans son ensemble. Qu'il s'agisse de percevoir, raisonner, répondre, tout doit aller vite, et chaque composant du système a été optimisé pour réduire la latence, ce petit délai entre le geste de l'utilisateur, et la réaction du robot. Un Anzellan qui mettrait trois secondes à vous saluer perdrait vite tout son charme.
Une IA qui choisit ses mots, mais sans jamais les inventer
Ne cherchez pas de ChatGPT dans ces petites têtes. Les Anzellans n'inventent aucune phrase. L'intelligence artificielle sélectionne la bonne réplique parmi des enregistrements audio réalisés en amont, puis la joue en l'accompagnant d'animations dynamiques. Le partage des rôles est net, et ainsi chaque mot, chaque geste et chaque trait de personnalité sortent des ateliers d'Imagineering, tandis que l'IA construite avec AWS aide les personnages à percevoir, réfléchir et agir sur le moment. Disney résume l'idée d'une jolie formule, en évoquant des personnages qui surprennent le visiteur, sans jamais surprendre leurs créateurs.
Voilà une prudence bienvenue, quand on sait qu'une IA générative peut dérailler, et qu'un parc Disney grouille d'enfants, qu'ils soient grands ou petits, n'est-ce pas ? Le vice-président senior de la R&D d'Imagineering, Kyle Laughlin, assume vouloir avant tout provoquer la surprise, et parle du prochain défi, qui est de donner vie à des personnages de façon innovante, à l'échelle qu'attendent les visiteurs. Côté AWS, fournisseur d'infrastructure cloud de Disney+ de longue date, Samira Panah Bakhtiar, qui pilote notamment les activités médias et divertissement, évoque le parfait exemple d'une « IA physique », qui on le rappelle est un peu l'intelligence artificielle qui quitte l'écran pour agir dans le monde réel, pour schématiser.
Il faudra toutefois patienter avant de leur dire bonjour pour de vrai. Les Anzellans ne sont pour l'instant qu'un prototype, AWS évoque bien leur future installation dans un parc Disney, mais aucun nom ni aucune date n'ont encore été communiqués, il est bien trop tôt. Les participants à re:Invent, la grande conférence annuelle d'Amazon Web Services, pourront en revanche les rencontrer à Las Vegas du 30 novembre au 4 décembre, au Caesars Forum. Quant à savoir s'ils poseront un jour leurs valises à Disneyland Paris, mystère.