Le principal frein à l'essor de l'IA physique ne vient pas de la technologie, mais des clients. Car seul un quart des start-up du secteur estime que son marché est prêt à déployer l'IA physique. Elles ne sont que 14 % à penser que la plupart des entreprises de leur pays pourraient sauter le pas dès aujourd'hui, beaucoup n'ayant tout simplement jamais vu ces machines fonctionner. Résultat, 70 % disent que des clients trop lents à se décider freinent leur croissance. On peut y ajouter d'autres obstacles, comme avec les 66 % qui ont du mal à trouver des financements, car le matériel coûte cher et demande de longs développements, et 48 % voient les droits de douane ou les barrières commerciales compliquer l'accès à leurs composants. Le temps presse pourtant, puisque 76 % s'attendent à ce que l'IA physique devienne courante dans leur secteur d'ici cinq ans.