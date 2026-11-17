Après l'échec de la fusée Vulcan dimanche, qui a coûté 40 satellites à Amazon Leo, Arianespace prend le relais. Ariane 6 doit décoller de Kourou à partir du 23 novembre avec 36 satellites de la constellation.
Pour Amazon Leo, le lancement qui aura lieu dans quelques jours à Kourou est en train de prendre des airs de revanche. Sur place, Arianespace travaille en toute sérénité et prépare une Ariane 6 forte de quatre boosters pour le 23 novembre 2026. Le réseau d'internet par satellite du géant de Seattle vient d'essuyer un sérieux revers, avec 40 engins perdus dimanche 15 novembre lors de sa toute première mission à bord d'une fusée américaine Vulcan. En Guyane, le lanceur franco-européen garni de 36 satellites dans sa coiffe est déjà sur son pas de tir, avec 100 % de succès jusqu'à maintenant pour Amazon depuis février, et même pour le programme Ariane 6.
40 satellites perdus dimanche, Amazon Leo compte sur Ariane 6 pour relancer une dynamique positive
Le rendez-vous s'est fait attendre, mais il a mal tourné. Après deux reports en trois jours, la fusée Vulcan d'United Launch Alliance (ULA) a fini par s'élancer de Cap Canaveral, dimanche, avec 40 satellites Amazon Leo, son plus gros chargement à ce jour. Une anomalie, survenue une dizaine de minutes après le décollage, a emporté la mission et sa cargaison. Amazon a choisi la sobriété, en indiquant que toute mission inaugurale comporte une part de risque, et qu'ULA reste un partenaire de confiance. On imagine qu'en coulisses, la pression a encore du mal à redescendre.
Il n'y a pas que la symbolique des satellites perdus. Ce vol ouvrait en effet une série de 38 lancements Vulcan réservés par Amazon, et les 37 suivants sont, de fait, suspendus aux conclusions de l'enquête qui sera menée. C'est un vrai caillou dans la chaussure d'Amazon Leo, qui avec 396 satellites en orbite revendique déjà la troisième plus grande constellation du ciel, même si elle reste loin des quelque 3 200 engins prévus et des 10 000 à 11 000 satellites Starlink considérés comme actifs. Et le service commercial d'Amazon Leo, promis pour 2026 afin de connecter les zones mal desservies, se fait toujours attendre.
D'où l'importance de la prochaine échéance pour le géant américain, qui a rendez-vous en France, en Guyane. Baptisée VA271 chez Arianespace et LE-04 chez Amazon, la mission doit partir au plus tôt le 23 novembre. La fenêtre de tir exacte reste encore à préciser. On sait évidemment qu'Ariane 6 volera dans sa version la plus puissante, dite Ariane 64, flanquée de quatre P160C, des boosters à poudre plus costauds qui volent ici pour la deuxième fois. Selon le plan de la mission, il lui faudra un peu plus de deux heures pour libérer les 36 satellites à 465 km d'altitude, en orbite terrestre basse. Depuis Redmond, aux États-Unis, les équipes d'Amazon les feront ensuite grimper jusqu'à leur orbite de travail, à 630 km.
Ariane 6 et Amazon Leo, trois vols et zéro accroc
Miser sur l'Européen fut un excellent choix pour Amazon. Le 12 février, Ariane 6 étrennait sa configuration à quatre boosters en plaçant 32 satellites Leo en orbite basse. Elle a récidivé le 30 avril, avec autant de passagers, puis signé son propre record le 17 juin, en passant à 36 satellites d'un coup, grâce aux premiers P160C. Trois vols donc, aucun accroc, et cent satellites livrés, soit environ un quart de la constellation actuelle.
Depuis Kourou, Arianespace nous donne régulièrement des nouvelles de la campagne. Début novembre par exemple, le corps central de la fusée et ses quatre boosters ont été transférés sur le pas de tir, où le premier a été redressé à la verticale. Les satellites sont arrivés en Guyane, la coiffe s'est habillée aux couleurs d'Amazon Leo, et la mission a même droit à sa collection de t-shirts et de sweats.
Si tout se passe comme prévu, la mission VA271 sera le dixième vol d’Ariane 6 depuis ses débuts en juillet 2024, et le 363e lancement de l’histoire d’Arianespace, toutes fusées confondues. Ce sera aussi la quatrième mission du lanceur européen pour Amazon Leo cette année. Aux 100 satellites déjà placés en orbite s’en ajouteront 36, soit 136 au total. Et l’aventure est loin d’être terminée. En septembre, Amazon a commandé six vols supplémentaires, portant le contrat à 24 lancements jusqu’en 2031. Une fois LE-04 accomplie, il en restera donc vingt. En attendant que Vulcan (à ne pas confondre avec Vulcain, le moteur de propulsion de l'étage supérieur d'Ariane 6) reprenne du service, c’est la fusée européenne qui assure la prochaine mission annoncée par Amazon, dont le programme compte plus d’une centaine de lancements répartis entre plusieurs fusées.
Nous n'irons pas jusqu'à dire que le malheur des uns fait le bonheur des autres, mais forcément, si le prochain vol d'Ariane 6 est un succès dans une semaine, Arianespace marquera des points auprès d'Amazon et d'autres potentiels futurs clients.