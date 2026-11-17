Pour Amazon Leo, le lancement qui aura lieu dans quelques jours à Kourou est en train de prendre des airs de revanche. Sur place, Arianespace travaille en toute sérénité et prépare une Ariane 6 forte de quatre boosters pour le 23 novembre 2026. Le réseau d'internet par satellite du géant de Seattle vient d'essuyer un sérieux revers, avec 40 engins perdus dimanche 15 novembre lors de sa toute première mission à bord d'une fusée américaine Vulcan. En Guyane, le lanceur franco-européen garni de 36 satellites dans sa coiffe est déjà sur son pas de tir, avec 100 % de succès jusqu'à maintenant pour Amazon depuis février, et même pour le programme Ariane 6.