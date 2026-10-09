La prudence reste malgré tout de mise sur le calendrier. » Le plan est de lancer le service initial en 2026 », assure simplement Chris Weber, vice-président chargé des activités commerciales. À noter qu’Amazon vise d’abord les entreprises et les gouvernements, et devrait offrir jusqu’à 1 Gbit/s en réception et 400 Mbit/s en émission, contre environ 350 et 40 pour Starlink, d’après l’entreprise. « Nous avons un avantage de performance de 3 fois en réception, et de 8 à 10 fois en émission », affirme le dirigeant.