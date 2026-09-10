David Cavaillolès, le président exécutif d'Arianespace, qui reconnaissait en début de semaine lors d'une conférence de presse à laquelle nous avons pu assister la satisfaction mutuelle des deux sociétés, parle d'une étape qui témoigne, selon ses mots, de la confiance accordée à Ariane 6, à ses performances comme à sa fiabilité. Il y voit surtout un signal de consolidation pour le lanceur, porté par des clients qui s'engagent sur la durée, plutôt que mission par mission, ce qui au passage garantit à l'Europe les moyens de déployer ses propres infrastructures spatiales critiques.