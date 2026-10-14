Ce nouveau lancement est important pour Amazon Leo, le réseau d'Internet par satellite du géant américain, d'abord connu sous le nom de Project Kuiper. Ses satellites circulent en orbite basse, à quelques centaines de kilomètres de la Terre seulement. Cette proximité raccourcit le trajet du signal, donc le temps de réponse de la connexion, mais chaque satellite ne couvre alors qu'une petite zone, d'où la nécessité d'en déployer des milliers. VA271 sera la quatrième mission d'Ariane 6 à leur service cette année, après celles de février, d'avril et de juin. Si vous faites le compte, 32 satellites, puis 32, puis 36, et bientôt 36 de plus, soit 136 envoyés en orbite par Arianespace. C'est environ un satellite Amazon Leo sur trois déjà mis en orbite. La constellation en comptera plusieurs milliers, pour apporter un Internet rapide aux régions mal desservies par les réseaux classiques, face à un certain Starlink.