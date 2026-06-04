Le géant de l'e-commerce continue son ascension dans la robotique. Et c'est son robot d'entrepôt Proteus qui va prendre une forme beaucoup plus futuriste dorénavant !
Depuis plusieurs années, Amazon fait travailler des humains et des robots ensemble dans ses grands entrepôts, où s'amoncellent les colis qui partent pour un peu partout à travers la planète. Et ce qui s'y remarque aisément c'est le robot Proteus, un petit robot autonome en charge de transporter les chariots plein de colis à travers les travées des entrepôts. Un petit robot qui va se décliner dans une nouvelle génération assez impressionnante !
Amazon met au point une nouvelle version de Proteus, qui peut comprendre les ordres oraux
Amazon vient d'annoncer que son robot Proteus allait arriver dans une nouvelle forme assez révolutionnaire. Jusque-là, pour faire se mouvoir ce robot, les employés d'Amazon devaient utiliser un logiciel afin de le diriger, et de lui permettre d'amener à bon port ses cargaisons (le robot est capable de porter jusqu'à 400 kilogrammes de colis).
Le nouveau robot Proteus lui sera alimenté par l'intelligence artificielle, et pourra réagir à un simple « prompt » oral, soit tout bêtement à une ordre, comme le font des humains s'échangeant des directives ! « Vous lui indiquez ce qu’il faut faire. Il détermine lui-même les priorités, l’itinéraire et le timing » explique ainsi le vice-président d'Amazon Robotics, Scott Dresser.
Le déploiement va commencer en Europe
Cette nouvelle génération sera par ailleurs capable de travailler au niveau de zones beaucoup plus larges que celui actuel, qui n'opère qu'au niveau des zones de quai. « Le nouveau système peut intervenir partout où des articles doivent être déplacés » a-t-il ainsi été précisé.
Le déploiement de ce nouveau Proteus s'effectue dans le cadre de l'investissement de 10 milliards d'euros que va effectuer la firme de Jeff Bezos au niveau de l'Europe. Résultat, ce robot, qui est en train d'être finalisé dans les laboratoires d'Amazon, va commencer à être déployé sur le Vieux Continent lors du premier semestre 2027.