Amazon vient d'annoncer que son robot Proteus allait arriver dans une nouvelle forme assez révolutionnaire. Jusque-là, pour faire se mouvoir ce robot, les employés d'Amazon devaient utiliser un logiciel afin de le diriger, et de lui permettre d'amener à bon port ses cargaisons (le robot est capable de porter jusqu'à 400 kilogrammes de colis).

Le nouveau robot Proteus lui sera alimenté par l'intelligence artificielle, et pourra réagir à un simple « prompt » oral, soit tout bêtement à une ordre, comme le font des humains s'échangeant des directives ! « Vous lui indiquez ce qu’il faut faire. Il détermine lui-même les priorités, l’itinéraire et le timing » explique ainsi le vice-président d'Amazon Robotics, Scott Dresser.