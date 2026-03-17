Avec le spectacle Celebration in Arendelle, spectacle qui aura lieu chaque jour dans la baie d'Arendelle, sur l'eau et sur un bateau, Olaf devait apprendre à garder l'équilibre sur une surface instable et en mouvement, un défi loin d'être trivial pour un robot. Grâce au deep reinforcement learning (apprentissage par renforcement profond, en français), il y est parvenu en quelques heures d'entraînement virtuel. Pour donner la mesure de la performance, Kyle Laughlin, le directeur R&D de Disney, le dit lui-même : un enfant mettrait des années à acquérir la même maîtrise.