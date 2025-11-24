Le nouveau lac du deuxième parc accueillera un nouveau spectacle nocturne à 360° fait de sons, lumières, feux d'artifice, drones, effets spéciaux et fontaines géantes, avec en toile de fond le château de La Reine des Neiges. Dans la zone enneigée se baladera également un Olaf plus vrai que nature. Le petit audio-animatronique, dévoilé par Disneyland Paris lundi soir, prend la forme d'un robot bipède qui marche, bouge les bras, cligne des yeux, parle et… danse, porté par ses algorithmes de machine learning. Adventure Way, la nouvelle « route » lumineuse qui relie l'entrée de Disney World Adventure à World à Frozen, sera aussi une halte pour une autre nouvelle attraction, sur le thème de Raiponce. On a déjà hâte !