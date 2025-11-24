La très attendue nouvelle zone thématique World of Frozen, dédiée à La Reine des Neiges, ouvrira le 29 mars 2026 à Disneyland Paris, comme vient de le confirmer lundi le parc d'attractions.
Cette fois, pour tous les fans de Disneyland Paris, les grands comme les petits enfants, l'attente est terminée. La direction du parc d'attractions le plus visité d'Europe a officialisé, lundi, la date d'ouverture du land World of Frozen, une extension XXL pour la destination française. La zone thématique ouvrira au public le dimanche 29 mars 2026.
Disneyland Paris accueille sa nouvelle zone thématique
Vous n'allez bientôt plus reconnaître le deuxième parc de Disneyland Paris. Les Walt Disney Studios, qui deviendront en 2026 Disney World Adventure, vont le 29 mars prochain être témoins, comme les visiteurs, de la naissance de World of Frozen, une nouvelle zone thématique qui était en construction depuis plusieurs années.
Celle-ci, composée d'une attraction, d'un restaurant et deux boutiques notamment, sera accompagnée d'un grand lac, de la Montagne du Nord qui culmine à 36 mètres de haut, et du château d'Arendelle, où vivent les célèbres Anna et Elsa. Certains des plans de la zone avaient d'ailleurs fuité sur le dark web il y a quelques mois, après une cyberattaque qui semble être un lointain souvenir, tel un dessin animé qui se termine bien.
Pointé du doigt pour son manque de nouveautés structurelles depuis plusieurs années, Disneyland Paris fera l'actualité des parcs d'attractions du globe en 2026, à n'en pas douter. Mais d'autres nouvelles accompagnent cette ouverture imminente.
D'autres nouveautés, toujours en marge de l'ouverture de World of Frozen
La première des nouveautés, c'est le changement de nom des Walt Disney Studios, une première depuis l'ouverture, le 16 mars 2002, du second parc de la destination. Celui-ci va donc devenir Disney World Adventure, et quoi de mieux que l'ouverture de la zone dédiée à La Reine des Neiges pour fêter ça ? Notons que d'ici 2030, ouvrira un land, toujours dans le second parc, cette fois sur le thème du Roi Lion, avec la première attraction aquatique de l'histoire de Disneyland Paris.
Si Disney World Adventure pourrait donner l'impression d'être un « fourre-tout » en allant de Marvel à Pixar, en passant par Le Roi Lion et La Reine des Neiges, Disneyland Paris veut clairement faire du second parc un parc plus familial. Les attractions à sensations fortes, qui faisaient son charme, passeront progressivement au second plan.
Le nouveau lac du deuxième parc accueillera un nouveau spectacle nocturne à 360° fait de sons, lumières, feux d'artifice, drones, effets spéciaux et fontaines géantes, avec en toile de fond le château de La Reine des Neiges. Dans la zone enneigée se baladera également un Olaf plus vrai que nature. Le petit audio-animatronique, dévoilé par Disneyland Paris lundi soir, prend la forme d'un robot bipède qui marche, bouge les bras, cligne des yeux, parle et… danse, porté par ses algorithmes de machine learning. Adventure Way, la nouvelle « route » lumineuse qui relie l'entrée de Disney World Adventure à World à Frozen, sera aussi une halte pour une autre nouvelle attraction, sur le thème de Raiponce. On a déjà hâte !