Disneyland Paris s'apprête à lancer un nouveau billet dit « bon plan », dont le prix tombera à un niveau excessivement bas. Le parc devrait le proposer à ses visiteurs d'ici le 18 novembre.
Voilà une excellente nouvelle pour les fans de Disneyland Paris, qui à première vue pourrait presque paraître trop belle pour être vraie, mais qui en réalité est une excellente opportunité commerciale pour tout le monde. Le premier parc d'attractions d'Europe en nombre de visiteurs s'apprête, selon des insiders bien informés, à lancer, à compter du 18 novembre, des billets à moins de 50 euros pour sa destination. Voyons ce qu'il en est concrètement, et si cette opportunité est vraiment unique.
Un billet d'entrée à moins de 50 euros pour Disneyland Paris
DLP World rapporte donc que Disneyland Paris va lancer un nouveau billet dit « bon plan » dans les semaines à venir, le 18 novembre exactement. Son tarif sera fixé à 49 euros, et sera valable aussi bien pour un adulte que pour un enfant, sur l'un des deux parcs de la destination, pour une journée.
Chose à savoir, ce billet sera daté, une pratique déjà proposée par Disneyland Paris. On sait que le bon plan ne sera valable que sur une sélection de dates, qui n'ont pas été communiquées. Mais ces dates seront réservables 60 à 90 jours à l'avance, avec une quantité limitée de billets proposés, cela tombe sous le sens.
Mais attention, il faudra être sûr de son coup, puisque ce nouveau billet sera « non annulable, non modifiable et non remboursable », ajoute DLP World, sauf impératif climatique grave ou sécuritaire. Alors, est-ce vraiment l'affaire du siècle, ou tout du moins, compte tenu de la hausse tarifaire des dernières années sur place, de l'affaire de l'année ?
Une pratique pas inédite, mais jusqu'à maintenant assez restrictive
Pour celles et ceux qui se rendent à Disneyland Paris pour une journée, il existe déjà, depuis plusieurs années, deux formules : un billet daté, qui peut aller de 1 à 4 jours sur 1 ou 2 parcs ; et un billet dit « liberté », qui est non daté et est valable sur 1 jour, pour 1 ou 2 parcs.
Aujourd'hui, la bonne idée peut être de choisir le billet liberté, même s'il est à noter qu'il n'est pas remboursable, ni modifiable, ni annulable. Mais son prix peut rebuter. Comptez, pour cette liberté totale sur le choix de la date, un tarif de 119 euros pour un adulte, et tout de même 111 euros pour un enfant, pour l'un des deux parc de Disneyland Paris. Pour les deux parcs, le prix grimpe à 114 euros par adulte, et 136 euros par enfant.
Le billet daté, lui, est beaucoup plus accessible, pour deux raisons. D'abord, il est annulable jusqu'à trois jours avant l'arrivée. Mais surtout, son prix évolue selon la période que vous visez. Si vous décidez de passer Noël dans le Disneyland Park (le parc principal), vous paierez 114 euros par adulte, et 106 euros pour enfant. Si, en revanche, vous souhaitez profiter des festivités de Noël lors d'une période calme, admettons le mardi 16 décembre, vous ne paierez que 74 euros par adulte, et 69 euros par enfant.
Sur certaines dates, comme le mercredi 21 janvier, le prix tombe à 50 euros par adulte, et 47 euros par enfant. Sauf que les jours à ce tarif se comptent sur les doigts d'une main, sur une année. On imagine que le nouveau billet bon plan bientôt proposé par Disneyland Paris sera valable sur un plus grand nombre de dates. Nous aurons l'occasion de le vérifier.