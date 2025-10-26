Aujourd'hui, la bonne idée peut être de choisir le billet liberté, même s'il est à noter qu'il n'est pas remboursable, ni modifiable, ni annulable. Mais son prix peut rebuter. Comptez, pour cette liberté totale sur le choix de la date, un tarif de 119 euros pour un adulte, et tout de même 111 euros pour un enfant, pour l'un des deux parc de Disneyland Paris. Pour les deux parcs, le prix grimpe à 114 euros par adulte, et 136 euros par enfant.