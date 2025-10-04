Ce mercredi 1er octobre, à 6 heures du matin, la SNCF ouvrait les portes de la grande ruée vers les billets de train pour les vacances de Noël. Et si la société a écoulé près de 2 millions de billets en fin de journée, les pratiques tarifaires ont largement fait grincer des dents les voyageurs.
Comme chaque année, à l’approche de Noël, les gares françaises se transforment en de véritables carrefours de retrouvailles. Ce bon vieux train, pilier incontournable de la mobilité hexagonale, s’impose encore et toujours comme le moyen privilégié pour rejoindre famille et amis. Qu'on le choisisse par tradition, par confort et/ou par conscience écologique, le train reste ce lien essentiel qui unit les Français en période de fêtes, et c'est donc mercredi que la SNCF a ouvert la billetterie pour les vacances de Noël.
Dix TGV remplis par minute ce mercredi !
Ce mercredi 1er octobre, à 6 heures du matin, les internautes étaient donc invités à se connecter au site SNCF pour sécuriser leurs voyages en direction de Strasbourg, Colmar, Lyon…. Et force est de constater que la demande est plus forte que jamais.
En effet, sur la seule plateforme SNCF Connect, ce sont plus de 900 000 billets qui étaient vendus à la mi-journée, les ventes dépassant les 1,6 million en fin d'après-midi. Parmi les destinations les plus prisées pour les fêtes de fin d'année, on retrouve notamment Strasbourg et Lyon, mais aussi Marseille, Bordeaux et Montpellier.
- Rechercher un itinéraire
- Gestion des réservations et des cartes de réduction
- Intègre d'autres modes de transports pour se rendre d'un point A à un point B
Des prix qui font rager de nombreux utilisateurs
« Le pic de billets vendus a été atteint entre 6h et 6h15 le matin, avec 5.000 billets vendus chaque minute, soit jusqu'à 10 TGV remplis par minute » explique la SNCF. Une journée durant laquelle la SNCF a écoulé trois fois plus de billets que sur une journée classique.
Mais cette effervescence festive a aussi son revers, et ce sont les tarifs pratiqués qui suscitent déjà la grogne de nombreux voyageurs.
Sur les réseaux sociaux, critiques et témoignages se multiplient, certains usagers dénonçant une flambée des prix et n’hésitant pas à interpeller directement la SNCF, symbole d’un service attendu mais jugé parfois hors de portée.
A ce propos, rappelons que le compte SNCF Voyageurs annonçait le 1er août dernier sa décision de « ne plus répondre aux sollicitations sur X ».
Dès l'ouverture, de nombreux trains Paris-Lyon étaient affichés à 113€, soit le prix maximal autorisé, en particulier en ce qui concerne le week-end (forcément très prisé) du 20 décembre. Idem en ce qui concerne les localités les plus prisées au départ de Paris.
Et vous, avez-vous pu prendre vos places de train pour les fêtes de fin d'année ?