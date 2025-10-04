Ce mercredi 1er octobre, à 6 heures du matin, les internautes étaient donc invités à se connecter au site SNCF pour sécuriser leurs voyages en direction de Strasbourg, Colmar, Lyon…. Et force est de constater que la demande est plus forte que jamais.

En effet, sur la seule plateforme SNCF Connect, ce sont plus de 900 000 billets qui étaient vendus à la mi-journée, les ventes dépassant les 1,6 million en fin d'après-midi. Parmi les destinations les plus prisées pour les fêtes de fin d'année, on retrouve notamment Strasbourg et Lyon, mais aussi Marseille, Bordeaux et Montpellier.