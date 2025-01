Les réseaux sociaux, sans grande surprise, s'imposent comme la deuxième activité la plus prisée (63%), juste derrière l'indémodable contemplation du paysage, un poil plus problématique la nuit, on vous l'accorde. On peut donc parler d'une véritable mutation des usages, particulièrement marquée d'ailleurs chez les moins de 35 ans, qui restent ultra-connectés, même pendant leurs déplacements.