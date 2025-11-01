Il faut savoir que la prise de photo aux tourniquets des deux parcs de Disneyland Paris est déjà, elle, en vigueur depuis plusieurs mois. Lors de la dernière visite de votre serviteur, au mois de mai 2025, celle-ci fonctionnait… mais les ratés sont probablement nombreux. Sur l'une des journées, ce sont les personnes âgées circulant derrière moi qui ont été prises en photo et donc reliées à mon billet. Le système est donc perfectible.