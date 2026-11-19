Plusieurs services publics ont mis en maintenance tout ou partie de leurs sites ce jeudi après-midi, dont ceux des impôts, de l’Assurance maladie et du ministère de la Justice. Selon l’ANSSI, ces coupures pourraient être liées à l’installation urgente de correctifs contre des failles critiques, et l’agence n’a connaissance d’aucune attaque en cours.
Rideau ! Sur impots.gouv.fr, vous pouvez toujours vous connecter à votre espace personnel, mais impossible de télécharger un formulaire ou de consulter les actualités, a constaté Le Parisien. « Nos équipes sont pleinement mobilisées pour rétablir l’accès à l’ensemble des fonctionnalités du site dans les meilleurs délais », écrit la DGFiP sur sa page d’accueil. Sur ameli.fr, l’Assurance maladie prévient par un bandeau que « certaines fonctionnalités ne sont pas disponibles », mais vous pouvez encore ouvrir votre compte. Et ce jeudi après-midi, l’équipe de PHP, le langage informatique qui fait tourner une grande partie des sites web, a publié une nouvelle série de correctifs critiques.
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L’ANSSI a ordonné aux ministères d’installer les correctifs en urgence
Le 21 octobre, à la demande de l’ANSSI, le ministère de l’Intérieur avait mis en maintenance l’ensemble de ses sites exposés à deux failles critiques de PHP, et de nombreux sites publics étaient encore hors service le lendemain. « L’ANSSI n’a pas connaissance d’attaque en cours, mais des correctifs pour plusieurs vulnérabilités critiques (...) ont été diffusés, et leur application urgente peut entraîner l’arrêt temporaire pour maintenance de nombreux sites », a répondu l’agence chargée de la cybersécurité de l’État au Parisien.
L’ANSSI a en outre « adressé une injonction aux ministères » pour qu’ils appliquent ces correctifs. Les ministères ont donc reçu l’ordre de mettre leurs serveurs à jour sans attendre, quitte à couper leurs sites le temps de l’opération.
PHP a corrigé une nouvelle faille critique ce jeudi
L’équipe de sécurité de PHP avait annoncé mercredi des mises à jour pour toutes les versions encore maintenues du langage, de PHP 8.2 à PHP 8.5, avec le niveau de gravité le plus élevé. Elle a publié ce jeudi après-midi les versions 8.2.36, 8.3.37, 8.4.28 et 8.5.13, avec une vingtaine de failles corrigées dans chacune, d’après Next. Le Parisien ignore pour l’instant si ces correctifs ont provoqué les coupures, d’autant que les correctifs évoqués par l’ANSSI ont été diffusés mercredi, selon le quotidien, soit la veille de la publication de PHP.
Avec la faille CVE-2026-115560, la plus attendue de ce lot, un pirate peut exécuter du code à distance sur un serveur, en passant par la fonction de PHP qui suit la progression de l’envoi d’un fichier. L’équipe de PHP l’avait signalée dès le 23 octobre, mais selon elle, son exploitation demande une configuration inhabituelle du serveur. En attendant la mise à jour, les administrateurs peuvent bloquer cette attaque en désactivant le réglage session.upload_progress.enabled, selon le blogueur Korben.
En octobre, des pirates ont réussi à exploiter les failles PHP2Shell, et de nombreux serveurs attendent encore ces correctifs, rappelle Next. Le site d’information conseille de mettre PHP à jour au plus vite, car les pirates analysent aujourd’hui les correctifs avec des modèles d’IA pour concevoir très vite une attaque.