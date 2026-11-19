L’équipe de sécurité de PHP avait annoncé mercredi des mises à jour pour toutes les versions encore maintenues du langage, de PHP 8.2 à PHP 8.5, avec le niveau de gravité le plus élevé. Elle a publié ce jeudi après-midi les versions 8.2.36, 8.3.37, 8.4.28 et 8.5.13, avec une vingtaine de failles corrigées dans chacune, d’après Next. Le Parisien ignore pour l’instant si ces correctifs ont provoqué les coupures, d’autant que les correctifs évoqués par l’ANSSI ont été diffusés mercredi, selon le quotidien, soit la veille de la publication de PHP.

Avec la faille CVE-2026-115560, la plus attendue de ce lot, un pirate peut exécuter du code à distance sur un serveur, en passant par la fonction de PHP qui suit la progression de l’envoi d’un fichier. L’équipe de PHP l’avait signalée dès le 23 octobre, mais selon elle, son exploitation demande une configuration inhabituelle du serveur. En attendant la mise à jour, les administrateurs peuvent bloquer cette attaque en désactivant le réglage session.upload_progress.enabled, selon le blogueur Korben.

En octobre, des pirates ont réussi à exploiter les failles PHP2Shell, et de nombreux serveurs attendent encore ces correctifs, rappelle Next. Le site d’information conseille de mettre PHP à jour au plus vite, car les pirates analysent aujourd’hui les correctifs avec des modèles d’IA pour concevoir très vite une attaque.