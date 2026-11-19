Baptisée java4shell, une faille de sécurité dans Java expose certains serveurs à des attaques à distance. Oracle a publié un correctif le 17 novembre, et le CERT-FR juge important de l'appliquer rapidement.
Une faille de sécurité baptisée java4shell et référencée CVE-2026-114938 vise Java, plus précisément sa façon de décoder le Base64, un format qui change les fichiers et données en texte pour les faire voyager sur le web. La vulnérabilité, officiellement corrigée le 17 novembre 2026 par Oracle et OpenJDK, peut mener à une exécution de code à distance (en clair, un pirate peut faire tourner ses propres instructions sur un serveur), mais seulement si celui-ci est équipé de certains processeurs. Le CERT-FR a lancé l'alerte dès le lendemain, en rappelant que de nombreux logiciels professionnels reposent sur Java.
Java4shell, tout savoir sur la faille de sécurité qui touche le décodage Base64 de Java
Pour bien comprendre de quoi nous parlons, il faut imaginer que Base64, c'est un peu le papier bulle du web, c'est-à-dire qu'il emballe les fichiers et données brutes dans du texte ordinaire, pour qu'ils voyagent sans casse. On le croise dans les pièces jointes des e-mails, les jetons de connexion ou les échanges entre services en ligne. Un serveur Java peut donc en décoder à longueur de journée, souvent à partir de données envoyées par de parfaits inconnus.
Pour gagner du temps, le compilateur de Java confie ce travail à une voie express, qui puise dans des instructions spéciales des processeurs baptisées AVX-512 VBMI. Figurez-vous que c'est précisément dans ce raccourci que loge la faille. Seuls les processeurs Intel et AMD capables d'exécuter ces instructions sont donc exposés, soit une partie seulement des serveurs, avec Java 17, 21, 25 ou 27, GraalVM ou une édition particulière de Java 8 signée Oracle (8u511-perf). Les versions 8 et 11 classiques passent entre les gouttes.
Le risque est qu'un pirate parvienne à faire exécuter ses propres instructions par le serveur, sans jamais y toucher. C'est ce qu'on appelle une exécution de code à distance, le pire cauchemar d’un administrateur. À défaut, il peut aussi le faire planter et rendre le service inaccessible. Pour y parvenir, il glisse des données piégées, encodées en Base64, dans ce qu'il envoie au serveur, par exemple via un service web. La faille en question écope d’une note de gravité de 8,1 sur 10. La seule consolation ici, c'est que l'attaque est délicate, car le message piégé doit être taillé sur mesure pour chaque logiciel visé. Mais il ne s'agit que d'un ralentisseur, pas d'un mur.
Mettre Java à jour, et pas seulement pour java4shell
Son nom rappelle forcément Log4Shell, une faille découverte fin 2021 dans Log4j, une brique de Java chargée de tenir le journal d'activité des logiciels, qui avait mis l'informatique mondiale en ébullition. Le point commun est que Java est partout, souvent sans qu'on le voie. Le CERT-FR cite une série d'outils professionnels qui reposent sur OpenJDK, la version libre de Java, comme Jira et Confluence pour le travail en équipe, Jenkins pour automatiser le développement, Elasticsearch et Solr pour la recherche, Kafka pour faire circuler les données, ou encore Keycloak et PingFederate, gardiens des identifiants de connexion. Autant de portes d'entrée potentielles, s'ils tournent dans les conditions décrites plus haut.
Pour rester à l'abris, la meilleure parade reste la mise à jour, livrée par Oracle et par le projet OpenJDK. En attendant, le CERT-FR relaie la recette du chercheur à l'origine de la découverte. Ce dernier explique qu'il faut lancer Java avec deux options qui coupent la voie express et brident l'usage des instructions AVX-512. Il fournit aussi une commande pour vérifier, sous Linux, si son processeur est concerné. Oracle crédite la trouvaille à Albert Yang et à Quang Luong, ce dernier travaillant pour Calif.io.
Et java4shell ne voyage seule. En novembre, Oracle a publié 655 correctifs pour l'ensemble de ses produits, dont onze pour Java. Et cette fois, aucune version n'y échappe, puisque cinq de ces failles touchent toutes les versions encore suivies, de Java 8 à Java 27, y compris celles épargnées par java4shell. Les deux plus sérieuses d'entre elles, notées 7,4 sur 10, visent l'une le chiffrement des connexions, ce fameux cadenas qui protège les échanges sur Internet, l'autre un module d'authentification utilisé notamment par Kerberos, le système qui vérifie l’identité des utilisateurs sur les réseaux d’entreprise. Alors que vous soyez un particulier ou une entreprise, le réflexe doit rester de mettre Java à jour sans délai, comme le recommande Oracle.