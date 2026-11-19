Feunoir

Pour un pc personnel il faut se poser la question : est ce que j’ai encore besoin de java?

– Java est moins utilisé, n’est pas utile quand c’est coté serveur

– Depuis un paquet de version, les softs sont censés apporter la version de java qui leur est nécessaire sans que cela s’installe sur le pc, c’est comme des librairies nécessaires à leur fonctionnement (et c’est théoriquement a eux de faire leur mise à jour dans laquel java sera aussi mise a jour)

Et c’est pour cela que c’est la version 8 qui est proposé pour installation sur un pc (java jre 8) et pas la version 27 (openjdk 27 (java se 27?))

Pour ne rien arranger coté simplicité, la version 8 est sortie en 2014 mais elle a atteint l’update 511 le mois dernier

Bref un exemple : Minecraft a sa propre version de java donc pas besoin d’installation de java sur le pc, et c’est mis a jour en même temps que minecraft

Le souci c’est les mods qui utilisent java pour s’installer, c’est un peu sportif mais je n’installe pas java pour eux (mettre java dans un répertoire et lancer le .jar du mod avec l’exécutable de java)

Cette méthode marche pour tous les .jar, java n’est pas installé sur le pc