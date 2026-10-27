Dans le détail, les tests ont porté sur Tailscale 1.104.2 et headscale 0.29.5, solution permettant d'héberger soi-même le serveur de coordination du réseau. Les vulnérabilités les plus graves concernent Tailscale SSH, une fonctionnalité d'administration à distance désactivée par défaut, et non les connexions SSH classiques qui transitent simplement par le réseau privé. Pour autoriser ces accès, Tailscale s'appuie sur des règles définies à l'avance. Or, lorsque la redirection SSH est autorisée, le processus tailscaled effectue certaines opérations avec les privilèges root, même si le compte connecté ne possède pas ces droits.

Un attaquant qui contrôle déjà un appareil autorisé à se connecter au serveur cible peut exploiter cette faiblesse pour accéder à des ressources normalement réservées aux administrateurs et, dans certains cas, exécuter des commandes avec les droits les plus élevés du système. Lors de ses expérimentations, Erica Windisch a aussi réussi à intercepter une clé d'enregistrement et à s'en servir pour inscrire une machine malveillante sur le réseau, lorsque la fonction de sécurité Tailnet Lock était désactivée.

Les mêmes vulnérabilités peuvent ensuite être exploitées de serveur en serveur, tant que les règles d'accès autorisent ces connexions. Erica Windisch a automatisé cette progression en laboratoire, avec moins d'une seconde nécessaire à chaque étape. Elle décrit ainsi une attaque wormable, susceptible de se propager à la manière d'un ver informatique, sans nouvelle intervention des victimes. Des règles limitant les connexions à des paires d'appareils précises ont toutefois permis de stopper cette propagation pendant les tests. Aucun cas d'exploitation sur un réseau réel n'a été signalé.