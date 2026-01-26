La vulnérabilité est désormais suivie sous l’identifiant CVE-2026-24061 (CVSS 9.8). Elle affecte telnetd, le serveur Telnet de GNU InetUtils, dans toutes les versions comprises entre 1.9.3 et 2.7. Des correctifs sont disponibles dans le dépôt du projet (ici et ici).

Le problème tient à la façon dont telnetd gère l’authentification. Lorsqu’une connexion est établie, le serveur confie cette étape à un programme du système chargé de vérifier l’identité de l’utilisateur et d’ouvrir la session (/usr/bin/login). telnetd lui transmet pour cela le nom d’utilisateur fourni par le client, sans le contrôler. Or ce programme accepte une option interne ( -f ) qui indique que l’utilisateur est déjà authentifié et qu’aucun mot de passe ne doit être demandé. À titre d’exemple, une valeur comme -f alice permet d’ouvrir directement une session pour alice, sans vérification préalable.

En exploitant cette faiblesse, un attaquant peut fournir -f root lors de la connexion Telnet et obtenir immédiatement un accès administrateur, sans disposer d’un compte valide ni d’un accès physique à la machine.

Le bug a été introduit en mars 2015 et est resté présent dans le code jusqu’à sa découverte, signalée le 19 janvier 2026 par le chercheur en sécurité Carlos Cortes Alvarez. La faille a ensuite été documentée et corrigée par Simon Josefsson, mainteneur de GNU InetUtils. Le CERT-FR souligne de son côté que l’exploitation est triviale et qu’un code d’exploitation est déjà disponible publiquement, tout en rappelant que de nombreux services Telnet sont toujours accessibles sur Internet.

Une alerte à ne surtout pas prendre à la légère, les chercheurs de GreyNoise ayant confirmé avoir observé une hausse des tentatives d’exploitation entre les 21 et 22 janvier. Les activités recensées ciblent exclusivement des services Telnet exposés, avec une majorité de tentatives automatisées visant directement le compte root. Après l’accès initial, les attaquants procèdent à des actions classiques de reconnaissance et tentent, dans certains cas, de mettre en place des mécanismes de persistance. Si l’activité reste limitée en volume (18 IP sources distinctes pour une soixantaine de sessions observées sur moins de 24 heures), elle confirme que la faille a rapidement été intégrée dans des campagnes opportunistes.