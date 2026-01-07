Pour comprendre de quoi il retourne exactement, il faut savoir que sur ces anciens modèles DSL, l’interface d’administration s’appuie sur de petits programmes que le routeur exécute quand vous modifiez un réglage. Pour la configuration DNS, ce rôle revient à un script nommé dnscfg.cgi. Quand vous changez vos adresses DNS dans la console web du routeur et que vous validez, ce programme récupère les nouveaux paramètres et les insère dans une commande à faire exécuter par le firmware du routeur.

Pour générer cette commande, ce script s’appuie sur une bibliothèque de code interne censée traiter les adresses DNS comme de simples données. En théorie, elle devrait vérifier que ce qui lui parvient correspond bien à une adresse IP ou à un nom de serveur, écarter les caractères qui n’ont rien à faire là et ne transmettre au firmware que cette partie strictement validée. Or, dans le cas de CVE-2026-0625, elle reprend au contraire les paramètres tels quels et les colle dans la ligne de commande. En clair, si, en plus d’une adresse DNS, un attaquant ajoute des caractères utilisés pour enchaîner des instructions, le routeur interprète l’ensemble et exécute aussi la partie malveillante.

Le plus inquiétant dans toute cette histoire, c’est que l’attaquant n’a même pas besoin de s’identifier ni d’ouvrir lui-même l’interface d’administration. Il lui suffit d’envoyer une requête à l’adresse du script de configuration DNS du routeur, avec des paramètres spécialement préparés pour détourner la commande. On comprend dès lors que la vulnérabilité soit classée critique, affublée d’un triste score CVSS de 9.3, puisqu’elle permet une exécution de code à distance par un acteur non authentifié.

VulnCheck et D-Link ont pour l’instant confirmé l’exploitation active de cette faille sur quatre modèles, les DSL-526B (firmware v2.01 et versions antérieures), DSL-2640B (v1.07 et antérieures), DSL-2740R (versions antérieures à v1.17) et DSL-2780B (v 1.01.14 et antérieures). Tous intègrent cette bibliothèque de code vulnérable et ont été déclarés en fin de vie en 2020, ce qui signifie qu’aucun patch ne sera publié pour neutraliser CVE-2026-0625 sur ces équipements.