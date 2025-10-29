Votre routeur, ou votre box sont-ils vulnérables ? Selon une récente enquête menée outre-Manche, il n'y a aucun doute, la majorité des foyers laissent encore la porte ouverte aux cyberattaques.
Le site Broadband Genie, un comparateur britannique de fournisseurs d'accès, vient de publier les résultats de sa quatrième enquête sur la sécurité des routeurs domestiques. Celle-ci a été menée auprès de 3 242 utilisateurs en 2025 et si les risques d'attaques se multiplient, les habitudes de sécurité, elles, progressent très peu.
Des routeurs laissés en configuration d'usine
Premier constat : 81% des répondants n'ont jamais modifié le mot de passe administrateur par défaut de leur box ou routeur. Ce chiffre représente une amélioration dérisoire de 5% par rapport à 2024. Or, ces identifiants par défaut sont publiquement accessibles sur Internet (oui, le fameux admin/admin) dans le manuel PDF du routeur. Les cybercriminels peuvent ainsi les exploiter pour prendre le contrôle total de l'appareil, modifier les paramètres DNS, installer des backdoors ou intégrer le routeur compromis dans un botnet.
La situation n'est guère meilleure concernant les mises à jour. Si les box Internet de nos FAI sont automatiquement mises à jour, ce n'est pas le cas de tous les routeurs. 84% des utilisateurs n'ont jamais actualisé le firmware de leur équipement réseau. Ces correctifs comblent pourtant des failles de sécurité critiques et des vulnérabilités connues. Les attaquants automatisent désormais leurs attaques en ciblant des modèles de routeurs spécifiques dont les faiblesses sont documentées. Et comment font-ils ? Simple : 85% des personnes interrogées conservent le SSID par défaut (comme "SKY12345" ou "Linksys-7890"). Il n'y a donc qu'à scanner les réseaux aux alentours pour identifier les modèles vulnérables.
69% des répondants n'ont également jamais changé leur mot de passe Wi-Fi, et 47% n'ont modifié aucun paramètre d'usine. Ce dernier chiffre est toutefois le plus bas enregistré depuis la première enquête de 2018, avec une amélioration de 5% sur un an. En parallèle, à peine un tiers des utilisateurs vérifient régulièrement quels appareils se connectent à leur réseau domestique. Si 79% des personnes interrogées affirment savoir parfaitement comment modifier les paramètres de leur routeur, 73% ne comprennent pas pourquoi ils devraient le faire.
Et il n'y a pas que les routeurs qui sont concernés. Nous rapportions au mois de juin que des chercheurs avaient identifié plusieurs vulnérabilités au sein de plus de 40 000 caméras IP installées dans des environnements professionnels, industriels, voire dans des hôpitaux. Là encore, les personnes chargées de les administrer auraient tout simplement laissé leurs ports standards ouverts (notamment les ports 80, 443 et 554 pour le streaming en temps réel).