Vous ne seriez pas payé par une de ces FAI pour prétendre que leur box sont plus sécurisées qu’un routeur autres ?

Parce que vous pensez vraiment qu’une personne qui achète un tel routeur n’a aucune connaissance de son fonctionnement.

Ce sont plutôt les personnes qui se contentent de brancher la box du FAi qui n’ont aucune connaissance du fonctionnement ne veulent pas le savoir et surtout ne touchent à rien « parce que ça marche ».

Quand à votre « sécurité » effectivement les FAI n’indiquent plus le mot de passe sur le mode d’emploi juste que ce mot de passe est une partie de la clé WIFI. Quelle sécurité alors qu’il existe autant de manière de " trouver" la clé WIFI qui évidement n’est jamais changée « puisque ça marche ».

De plus comme « ça marche » ils ne changent pas les adresses ip du réseau interne qui sont les même pour tous, ils ne moquent pas les adresses IP sur une adresse MAC laissent des plages d’adresses libres et ne contrôlent jamais les postes connectés sur leur box.

Quand on a installé la fibre chez ma mère (en pleine ville) je me suis rendu chez elle 15 jours après (j’habite loin) pour sécuriser un minimum sa box sur laquelle il ne doit y avoir que 3 périphérique branchés (un en filaire et deux en WIFI et étonnement dans son historique il y avait 5 périphériques de plus référencé dont un connecté.

En effet bon exemple de « sécurisation » des box des FAI grâce à tout ce que vous citez.

Ce n’est plus le cas depuis 3 ans maintenant :

changement du login et du mot de passe

Changement de la clé WIFI

verrouillage des adresses ip sur une adresse MAC

suppression de la plage d’adresse ip inutile

le WIFI et masqué

la connexion WIFI « automatique » est désactivée

ET à chaque fois que je vais la voir je vérifie l’historique des poste connecté.

Et tiens pendant qu’on y est la configuration est sauvegardé pour éviter que suite à une mise à jour automatique la configuration soit remise par défaut sans que le client en soit prévenu.

Et ça cela m’est arrivé deux fois, bonjour la merveilleuse sécurité des box que les FAI nous impose en France.