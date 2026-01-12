Dans le détail, la vulnérabilité la plus sévère, découverte par Tenable et suivie sous le numéro CVE-2025-69258, est classée critique et atteint un score CVSS de 9.8. Trend Micro la rattache à un problème de chargement de bibliothèque via LoadLibraryEx dans Apex Central.

L’exploitation vise MsgReceiver.exe, un composant réseau d’Apex Central qui écoute par défaut sur le port TCP 20001. Dans leur PoC, les équipes de Tenable ont démontré qu’en lui envoyant un message spécifique, un attaquant capable d’atteindre ce processus peut provoquer, sans authentification préalable, le chargement d’une DLL malveillante hébergée sur un emplacement qu’il contrôle, typiquement un partage de fichiers SMB accessible sur le réseau et référencé via un chemin UNC (un chemin Windows vers un fichier sur un partage réseau, du type \\serveur\partage\fichier_malveillant.dll ).

Si la DLL est chargée, l’attaquant obtient une exécution de code à distance sur le serveur Apex Central avec les privilèges SYSTEM, ce qui revient à lui donner la main sur la machine.