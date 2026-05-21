PinTheft se niche dans RDS, pour Reliable Datagram Sockets, une composante réseau du noyau Linux utilisée dans des environnements spécialisés pour faire communiquer plusieurs machines entre elles. D’après l’analyse publiée par V12, le problème concerne le chemin d’envoi zerocopy, une méthode conçue pour transmettre des données sans les recopier plusieurs fois en mémoire.

Pour bien saisir de quoi il retourne, il faut savoir que lorsqu’un programme demande au noyau d’envoyer un bloc de données, celui-ci peut soit en faire une copie interne avant transmission, soit travailler directement à partir des zones mémoire déjà utilisées par ce programme grâce au zerocopy. Le noyau repère alors les pages mémoire concernées, c’est-à-dire les petits blocs où sont stockées les données à envoyer, puis les verrouille temporairement pour éviter qu’elles soient modifiées, libérées ou déplacées pendant l’opération. Si l’opération se déroule comme prévu, ces pages sont ensuite déverrouillées, et le noyau efface la liste temporaire qui les associait à l’envoi en cours.

En revanche, si une erreur survient après le verrouillage d’une première série de pages, RDS les libère bien pour annuler l’opération, mais n’efface pas complètement leur trace dans cette liste temporaire. Lors du nettoyage final, le noyau les traite alors une seconde fois, comme si elles faisaient encore partie de l’envoi en cours.

Ce second passage dérègle le suivi de la mémoire. En provoquant l’erreur à répétition, l’exploit publié par V12 parvient à reprendre la main sur une page mémoire qu’il ne devrait plus pouvoir manipuler, puis à s’en servir pour réécrire le cache de pages, et ouvrir un shell root, soit une interface de commande exécutée avec les privilèges les plus élevés sur la machine vulnérable.