La vulnérabilité Copy Fail marquera sans doute l'année 2026 pour tous les amateurs de cyber et la communauté Linux. Les chercheurs de Theori et Xint Code ont confirmé l'exploitation réussie sur les quatre distributions Linux les plus répandues en entreprise, à savoir Ubuntu 24.04, Amazon Linux 2023, RHEL et SUSE 16. À l'origine du problème, on retrouve un bug logique enfoui dans « algif_aead », le composant du noyau chargé de certaines opérations de chiffrement, introduit en 2017 et resté dans l'ombre pendant près de neuf ans, vous avez bien lu. Concrètement, la faille permet d'écrire discrètement dans la mémoire vive du système pour s'emparer des droits administrateur, sans laisser la moindre trace sur le disque. Un correctif existe depuis le 1er avril 2026, et les mises à jour sont à appliquer sans délai.