À titre de (maigre) consolation, on pourra au moins se rassurer sur le fait que DirtyDecrypt ne concerne pas indistinctement toutes les installations Linux. Pour entrer dans son champ d’exploitation, une machine doit s’appuyer sur une version du noyau compilée avec une option précise, CONFIG_RXGK, prévue pour activer RxGK, une couche de sécurité liée au client AFS et à ses échanges réseau. Dit plus simplement, la faille concerne un périmètre plutôt restreint.

Pour autant, la disponibilité d’un exploit public empêche de ranger DirtyDecrypt dans la pile des curiosités techniques. Testé avec succès sur Fedora et sur la branche principale du noyau Linux, le code publié par V12 nécessite un accès local à la machine, mais peut ensuite servir de marchepied pour obtenir les privilèges root sur une installation vulnérable. Un accélérateur post-compromission plus qu’un moyen d’intrusion initiale, en somme.

Sur le plan technique, DirtyDecrypt repose sur une écriture non autorisée dans le cache de pages du noyau. En temps normal, pour éviter qu’une modification ne touche directement une donnée originale encore utilisée par le système, Linux doit travailler sur une copie séparée. Or, dans le cas qui nous occupe aujourd’hui, cette copie n’est pas créée comme elle devrait l’être. La modification peut alors atteindre la donnée en mémoire, puis être traitée par le système comme si elle n’avait pas été altérée. Un attaquant peut ensuite s’appuyer sur cette donnée falsifiée pour contourner des vérifications internes et déclencher des opérations auxquelles son compte ne devrait pas avoir accès.