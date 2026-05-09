Kim avait signalé la vulnérabilité aux mainteneurs du noyau le 30 avril. L'embargo coordonné courait jusqu'au 12 mai. Quelqu'un a publié l'exploit de manière indépendante le 7, et Kim a choisi de tout rendre public. « Parce que l'embargo a été rompu, aucun correctif ni CVE n'existe », a-t-il écrit sur la liste oss-security.

Dirty Frag enchaîne deux vulnérabilités distinctes dans le noyau. La première touche le sous-système IPsec (xfrm-ESP), présente depuis janvier 2017. La seconde vise le protocole RxRPC, introduite en juin 2023. Toutes deux exploitent une faille logique dans le déchiffrement des paquets réseau. Le mécanisme rappelle un coffre-fort dont la serrure accepterait une clé contrefaite sans déclencher l'alarme. En combinant les deux failles, un utilisateur sans privilèges peut corrompre le cache de pages du système et s'octroyer les droits administrateur. Le tout sans condition de concurrence, avec un taux de réussite que le chercheur qualifie de « très élevé ». Les CVE ont depuis été attribués : CVE-2026-43284 pour ESP, CVE-2026-43500 pour RxRPC.

Microsoft, dans un billet publié le lendemain, confirme une exploitation active limitée. La campagne documentée suit un schéma classique : accès SSH, exécution d'un binaire, élévation de privilèges, puis compromission d'un serveur GLPI (un outil de gestion de parc informatique bien connu des DSI françaises). Le code d'exploitation complet est disponible sur GitHub depuis la rupture d'embargo.