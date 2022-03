Dirty Pipe : découvrez comment cette faille Linux permet aux hackers de voler les données de votre smartphone Android

Entre les mains de pirates expérimentés, Dirty Pipe donne non seulement la possibilité d’enlever des privilèges sur le système, mais aussi de voler des mots de passe et des données privées d’un smartphone Android et autres terminaux. Le chercheur est d'ailleurs parvenu à reproduire la faille sur un Pixel 6 . Des rapports ont été envoyés respectivement aux équipes de sécurité de Linux et d’Android, et des correctifs sont en cours de préparation. Ils devraient être déployés prochainement.