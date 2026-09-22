Dans le détail, CVE-2025-39964 (CVSS 7,8) touche l’interface cryptographique AF_ALG du noyau Linux, qui permet aux applications d’accéder aux fonctions de chiffrement implémentées directement dans le noyau.

Divulguée en 2025, la vulnérabilité trouve son origine dans du code remontant à Linux 2.6.38, publié en 2011, et résulte d’une condition de concurrence : lorsque plusieurs écritures ont lieu simultanément sur une même socket (canal de communication entre l’application et le noyau), elles peuvent interférer entre elles et en corrompre l’état interne, jusqu’à provoquer un plantage ou altérer le résultat d’opérations cryptographiques.

Les chercheurs de STAR Labs ont toutefois montré qu’il était possible d’en tirer bien davantage. Dans le cadre du kernelCTF, le programme de Google consacré à l’exploitation de vulnérabilités du noyau Linux, ils sont parvenus à obtenir une élévation locale de privilèges et à s’échapper d’un conteneur.

En pratique, un attaquant disposant déjà d’un accès limité pourrait ainsi gagner des droits élevés sur la machine et, dans un environnement conteneurisé, franchir l’isolation censée séparer l’application du système hôte, puis potentiellement accéder aux fichiers, secrets et autres ressources sensibles du PC ou du serveur compromis.