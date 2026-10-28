Dans le détail, Adel Karimi, responsable de la détection et de la réponse aux incidents chez Perplexity, a observé 35 exécutions de shell sur trois honeypots, des serveurs leurres destinés à attirer les cybercriminels. Les attaques provenaient de deux adresses IP et ciblaient des installations Apache utilisant le module mod_php, sous PHP 8.4.26, une version vulnérable.

Les traces recueillies permettent de suivre la progression des pirates. Ils ont d'abord poussé PHP jusqu'à l'épuisement de sa mémoire, puis récupéré environ 800 Kio de données internes. Ils ont ensuite utilisé ces informations pour identifier une adresse de fonction en mémoire et construire une nouvelle requête capable de déclencher l'exécution d'une commande sur le serveur.

Cette fois, il ne s'agit donc plus d'un simple plantage laissant supposer qu'une attaque pourrait fonctionner. Les chercheurs ont pu relier les données récupérées à la commande effectivement exécutée. Les opérations observées correspondent à l'exploitation de CVE-2026-109618, l'une des deux vulnérabilités PHP2Shell , sans démontrer que CVE-2026-109619 a également été utilisée.

Les serveurs ciblés avaient toutefois été configurés pour faciliter les attaques, notamment en limitant Apache à un seul processus de traitement. Ces résultats confirment l'existence d'une méthode fonctionnelle, mais ne permettent pas d'en mesurer l'efficacité sur d'autres installations PHP.