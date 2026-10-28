Quelques jours plus tôt, les chercheurs d’Imperva avaient réussi à exécuter du code à distance sur un serveur Node.js vulnérable, mais leur démonstration se déroulait dans un environnement de test. La CISA a depuis inscrit CVE-2026-111497 à son catalogue KEV (Known Exploited Vulnerabilities), qui recense les failles dont l’exploitation par des acteurs malveillants a été confirmée.

La vulnérabilité, à laquelle Google attribue un score CVSS de 9,2 sur 10, présente un niveau de gravité critique et touche les versions 1.0.3 à 1.0.9, 1.1.0 et 1.2.0 de Brotli, sur toutes les plateformes. La CISA ne fournit toutefois aucun détail sur les attaques qui ont motivé cette inscription. Elle ne précise ni l’identité des pirates, ni les systèmes visés, ni les méthodes employées. Aucun bilan des victimes n’est communiqué non plus, ce qui ne permet pas de mesurer l’ampleur de l’exploitation.